Ситний сніданок за дві хвилини: елементарний хрумкий салат на щодень
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Ідеальний сніданок для літньої спеки
Ми розповідали, як готувати смачні кабачкові рулетики. Якщо ж у літню спеку хочеться чогось легшого, зверніть увагу на цей рецепт салату з тунцем.
Він стане відмінним поживним сніданком — адже, попри свою легкість, він містить білки, вуглеводи, клітковину тощо. Також це чудовий варіант для літнього застілля — достатньо приготувати окремо салат і заправку, а вже перед подачею все замішати. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 200 г;
- тунець — банка;
- кукурудза — 0,5 банки;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст.л.;
- гірчиця — ½ ст.л.;
- мед — ½ ст.л.;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Рецепт елементарний, і дуже швидкий. Особливо, якщо у холодильнику знайдуться заздалегідь відварені яйця.
- Дрібно шаткуємо капусту. З тунця зливаємо рідину, а рибу розминаємо виделкою.
- Відварені яйця натираємо на тертку. Всі компоненти змішуємо.
- Окремо замішуємо заправку. Вводимо її в страву.
Салат виходить легким та поживним — те, що треба для ідеального початку дня. Також ми розповідали, як готувати смачний пікантний оселедець.