Ситний сніданок за дві хвилини: елементарний хрумкий салат на щодень

Ідеальний сніданок для літньої спеки

Ми розповідали, як готувати смачні кабачкові рулетики. Якщо ж у літню спеку хочеться чогось легшого, зверніть увагу на цей рецепт салату з тунцем.

Він стане відмінним поживним сніданком — адже, попри свою легкість, він містить білки, вуглеводи, клітковину тощо. Також це чудовий варіант для літнього застілля — достатньо приготувати окремо салат і заправку, а вже перед подачею все замішати. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

пекінська капуста — 200 г;

тунець — банка;

кукурудза — 0,5 банки;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст.л.;

гірчиця — ½ ст.л.;

мед — ½ ст.л.;

сіль.

Спосіб приготування:

Рецепт елементарний, і дуже швидкий. Особливо, якщо у холодильнику знайдуться заздалегідь відварені яйця. Дрібно шаткуємо капусту. З тунця зливаємо рідину, а рибу розминаємо виделкою. Відварені яйця натираємо на тертку. Всі компоненти змішуємо. Окремо замішуємо заправку. Вводимо її в страву.

Салат виходить легким та поживним — те, що треба для ідеального початку дня. Також ми розповідали, як готувати смачний пікантний оселедець.