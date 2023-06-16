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Ситний сніданок за дві хвилини: елементарний хрумкий салат на щодень

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже простий салат з тунцем
Дуже простий салат з тунцем. Фото Реаліст

Ідеальний сніданок для літньої спеки

Ми розповідали, як готувати смачні кабачкові рулетики. Якщо ж у літню спеку хочеться чогось легшого, зверніть увагу на цей рецепт салату з тунцем.

Він стане відмінним поживним сніданком — адже, попри свою легкість, він містить білки, вуглеводи, клітковину тощо. Також це чудовий варіант для літнього застілля — достатньо приготувати окремо салат і заправку, а вже перед подачею все замішати. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • пекінська капуста — 200 г;
  • тунець — банка;
  • кукурудза — 0,5 банки;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • гірчиця — ½ ст.л.;
  • мед — ½ ст.л.;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Рецепт елементарний, і дуже швидкий. Особливо, якщо у холодильнику знайдуться заздалегідь відварені яйця.
  2. Дрібно шаткуємо капусту. З тунця зливаємо рідину, а рибу розминаємо виделкою.
  3. Відварені яйця натираємо на тертку. Всі компоненти змішуємо.
  4. Окремо замішуємо заправку. Вводимо її в страву.

Салат виходить легким та поживним — те, що треба для ідеального початку дня. Також ми розповідали, як готувати смачний пікантний оселедець.

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#Рецепт #Салат #Тунець #Сніданок