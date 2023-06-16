Готуємо разом з дітьми: рецепт найпростіших льодяників з цукру
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Ви й самі можете здивуватись — так це просто
Десерти на кшталт мигдалевого турона — багатоетапні і потребують кількох інгредієнтів. На противагу таким рецептам є і значно простіші. Наприклад, елементарні льодяники з води та цукру.
Щоб було смачніше, воду можна замінити на фруктовий сік. Процес приготування подобається дітям, тому незле буде долучити їх до виготовлення солодощів — лише подбайте про техніку безпеки. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 300 г цукру
- 150 мл води
Спосіб приготування:
- У невелику металеву каструльку викладаємо цукор, ллємо рідину (воду або сік). Ставимо на повільний вогонь і постійно помішуємо, поки сироп набуде потрібної консистенції.
- Про готовність сиропу будуть свідчити пухирці, що підіймаються з дна каструлі. До того, як сироп стане коричневим, розливаємо карамель у силіконові форми, змащені олією.
- Можна трохи почекати, поки карамель трішки загусне, і виливати її пласкими калюжками на плівку чи пергамент. Також підійде силіконовий коврик. Коли льодяник почне застигати, встроміть у нього паличку.
- Якщо форми немає, льодяники виливають на тарілку, змащену олією. Коли застигнуть — знімають ножем.
Цю смакоту справді важко зіпсувати — хіба що переварити. Також ми розповідали, як готувати смачне печиво з цукровою скоринкою.