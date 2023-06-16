Рус

Готуємо разом з дітьми: рецепт найпростіших льодяників з цукру

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навіть якщо немає спеціальної форми - не біда
Навіть якщо немає спеціальної форми - не біда

Ви й самі можете здивуватись — так це просто

Десерти на кшталт мигдалевого турона — багатоетапні і потребують кількох інгредієнтів. На противагу таким рецептам є і значно простіші. Наприклад, елементарні льодяники з води та цукру.

Щоб було смачніше, воду можна замінити на фруктовий сік. Процес приготування подобається дітям, тому незле буде долучити їх до виготовлення солодощів — лише подбайте про техніку безпеки. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 300 г цукру
  • 150 мл води

Спосіб приготування:

  1. У невелику металеву каструльку викладаємо цукор, ллємо рідину (воду або сік). Ставимо на повільний вогонь і постійно помішуємо, поки сироп набуде потрібної консистенції.
  2. Про готовність сиропу будуть свідчити пухирці, що підіймаються з дна каструлі. До того, як сироп стане коричневим, розливаємо карамель у силіконові форми, змащені олією.
  3. Можна трохи почекати, поки карамель трішки загусне, і виливати її пласкими калюжками на плівку чи пергамент. Також підійде силіконовий коврик. Коли льодяник почне застигати, встроміть у нього паличку.
  4. Якщо форми немає, льодяники виливають на тарілку, змащену олією. Коли застигнуть — знімають ножем.

Цю смакоту справді важко зіпсувати — хіба що переварити. Також ми розповідали, як готувати смачне печиво з цукровою скоринкою.

Теги:
#Рецепт #Цукерки #Десерт #Карамель