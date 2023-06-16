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Ніхто не повірить, що у страві немає м’яса: закуска з баклажанів, що зникне зі столу першою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт пісної закуски Новина оновлена 16 червня 2023, 14:17
Чудовий рецепт пісної закуски. Фото shuba.life

М’яса немає, а смак — є

Баклажан – унікальний овоч, як і кабачок. До речі, ми розповідали, як готувати смачні закусочні рулетики з кабачка. Баклажани ситні, смачні і дуже поживні.

Ці овочі володіють здатністю "маскуватись" під гриби і м’ясо. Саме така властивість використана в цьому рецепті.

Інгредієнти:

  • баклажани – 3-4 шт
  • яйця – 3 шт
  • цибуля – 2 шт
  • часник – 3 зубчика
  • сметана – 2 ст. л
  • рослинна олія – для смаження
  • будь-яка зелень – 1 пучок
  • сіль, перець, улюблені спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Чистимо баклажани та нарізаємо великими кубиками. Солимо їх і залишаємо на 30 хвилин. Потім — промиваємо і просушуємо рушничками.
  2. Яйця збиваємо з сіллю і перцем. Занурюємо туди баклажанні кубики. Ставимо все в холодильник на 1-2 години.
  3. Розігріваємо сковорідку з олією. Ріжемо цибулю тоненькими півкільцями, обсмажуємо. Забираємо її, протираємо сковороду і знову розігріваємо з олією. Обсмажуємо баклажани разом з рідиною. Вони повинні стати золотистими.
  4. Додаємо обсмажену цибулю, подрібнений часник. Також сметану і дрібно покришену зелень. Ще кілька хвилин готуємо.

Це чудова закуска. Також ми розповідали, як готувати смачний пікантний оселедець.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Святковий стіл #Баклажани