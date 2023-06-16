Ніхто не повірить, що у страві немає м’яса: закуска з баклажанів, що зникне зі столу першою
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М’яса немає, а смак — є
Баклажан – унікальний овоч, як і кабачок. До речі, ми розповідали, як готувати смачні закусочні рулетики з кабачка. Баклажани ситні, смачні і дуже поживні.
Ці овочі володіють здатністю "маскуватись" під гриби і м’ясо. Саме така властивість використана в цьому рецепті.
Інгредієнти:
- баклажани – 3-4 шт
- яйця – 3 шт
- цибуля – 2 шт
- часник – 3 зубчика
- сметана – 2 ст. л
- рослинна олія – для смаження
- будь-яка зелень – 1 пучок
- сіль, перець, улюблені спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Чистимо баклажани та нарізаємо великими кубиками. Солимо їх і залишаємо на 30 хвилин. Потім — промиваємо і просушуємо рушничками.
- Яйця збиваємо з сіллю і перцем. Занурюємо туди баклажанні кубики. Ставимо все в холодильник на 1-2 години.
- Розігріваємо сковорідку з олією. Ріжемо цибулю тоненькими півкільцями, обсмажуємо. Забираємо її, протираємо сковороду і знову розігріваємо з олією. Обсмажуємо баклажани разом з рідиною. Вони повинні стати золотистими.
- Додаємо обсмажену цибулю, подрібнений часник. Також сметану і дрібно покришену зелень. Ще кілька хвилин готуємо.
Це чудова закуска. Також ми розповідали, як готувати смачний пікантний оселедець.