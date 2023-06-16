Ніхто не повірить, що у страві немає м’яса: закуска з баклажанів, що зникне зі столу першою

М’яса немає, а смак — є

Баклажан – унікальний овоч, як і кабачок. До речі, ми розповідали, як готувати смачні закусочні рулетики з кабачка. Баклажани ситні, смачні і дуже поживні.

Ці овочі володіють здатністю "маскуватись" під гриби і м’ясо. Саме така властивість використана в цьому рецепті.

Інгредієнти:

баклажани – 3-4 шт

яйця – 3 шт

цибуля – 2 шт

часник – 3 зубчика

сметана – 2 ст. л

рослинна олія – для смаження

будь-яка зелень – 1 пучок

сіль, перець, улюблені спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Чистимо баклажани та нарізаємо великими кубиками. Солимо їх і залишаємо на 30 хвилин. Потім — промиваємо і просушуємо рушничками. Яйця збиваємо з сіллю і перцем. Занурюємо туди баклажанні кубики. Ставимо все в холодильник на 1-2 години. Розігріваємо сковорідку з олією. Ріжемо цибулю тоненькими півкільцями, обсмажуємо. Забираємо її, протираємо сковороду і знову розігріваємо з олією. Обсмажуємо баклажани разом з рідиною. Вони повинні стати золотистими. Додаємо обсмажену цибулю, подрібнений часник. Також сметану і дрібно покришену зелень. Ще кілька хвилин готуємо.

Це чудова закуска. Також ми розповідали, як готувати смачний пікантний оселедець.