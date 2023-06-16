Скільки не закатаєте — буде мало: неймовірна баклажанова закуска в банках

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це овочеве асорті будете їсти цілу зиму
Це овочеве асорті будете їсти цілу зиму. Фото Agromarket

Перевірений рецепт закрутки

Як тільки ви наїстеся закусок із баклажанів, час подумати й про заготовки на зиму. Тим паче, що баклажани в салатах і закрутках показують себе відмінно.

Пропонуємо приготувати на зиму смачне овочеве асорті. Воно виходить таке смачне, що скільки не закрий — буде мало.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 кг
  • цибуля — 250 г
  • солодкий перець — 250 г
  • часник — 1,5 крупні головки
  • кріп — великий пучок
  • гострий перець — 1 шт
  • оцет 9% – 8 ч. л.
  • сіль — 1.5 ст.л
  • цукор — 1 ст. л.
  • олія — 100 мл

Спосіб приготування:

  1. Баклажани очищаємо. Ріжемо грубими слайсами. Солимо, перемішуємо і залишаємо на годину-дві.
  2. Промиваємо і просушуємо на паперових рушничках. Обсмажуємо їх з обох боків до рум’яності на олії.
  3. Соломкою нарізаємо цибулю та солодкий перець, теж обсмажуємо. Ріжемо зелень та гострий перець, пропускаємо через прес часник. ї
  4. Змішуємо всі овочі. Додаємо сіль та цукор.
  5. Щільно втрамбовуємо у банки. Заливаємо сумішшю води та оцту.
  6. Накриваємо кришками, ставимо варитись у відро з водою. Кілька хвилин покипить — і закручуємо.

Банки остуджуємо при кімнатній температурі й ставимо на зберігання в підвал або комору. Також ми розповідали, як швидко приготувати смачне варення з полуниці.

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