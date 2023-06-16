Скільки не закатаєте — буде мало: неймовірна баклажанова закуска в банках
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Перевірений рецепт закрутки
Як тільки ви наїстеся закусок із баклажанів, час подумати й про заготовки на зиму. Тим паче, що баклажани в салатах і закрутках показують себе відмінно.
Пропонуємо приготувати на зиму смачне овочеве асорті. Воно виходить таке смачне, що скільки не закрий — буде мало.
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг
- цибуля — 250 г
- солодкий перець — 250 г
- часник — 1,5 крупні головки
- кріп — великий пучок
- гострий перець — 1 шт
- оцет 9% – 8 ч. л.
- сіль — 1.5 ст.л
- цукор — 1 ст. л.
- олія — 100 мл
Спосіб приготування:
- Баклажани очищаємо. Ріжемо грубими слайсами. Солимо, перемішуємо і залишаємо на годину-дві.
- Промиваємо і просушуємо на паперових рушничках. Обсмажуємо їх з обох боків до рум’яності на олії.
- Соломкою нарізаємо цибулю та солодкий перець, теж обсмажуємо. Ріжемо зелень та гострий перець, пропускаємо через прес часник. ї
- Змішуємо всі овочі. Додаємо сіль та цукор.
- Щільно втрамбовуємо у банки. Заливаємо сумішшю води та оцту.
- Накриваємо кришками, ставимо варитись у відро з водою. Кілька хвилин покипить — і закручуємо.
Банки остуджуємо при кімнатній температурі й ставимо на зберігання в підвал або комору. Також ми розповідали, як швидко приготувати смачне варення з полуниці.