Скільки не закатаєте — буде мало: неймовірна баклажанова закуска в банках

Перевірений рецепт закрутки

Як тільки ви наїстеся закусок із баклажанів, час подумати й про заготовки на зиму. Тим паче, що баклажани в салатах і закрутках показують себе відмінно.

Пропонуємо приготувати на зиму смачне овочеве асорті. Воно виходить таке смачне, що скільки не закрий — буде мало.

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг

цибуля — 250 г

солодкий перець — 250 г

часник — 1,5 крупні головки

кріп — великий пучок

гострий перець — 1 шт

оцет 9% – 8 ч. л.

сіль — 1.5 ст.л

цукор — 1 ст. л.

олія — 100 мл

Спосіб приготування:

Баклажани очищаємо. Ріжемо грубими слайсами. Солимо, перемішуємо і залишаємо на годину-дві. Промиваємо і просушуємо на паперових рушничках. Обсмажуємо їх з обох боків до рум’яності на олії. Соломкою нарізаємо цибулю та солодкий перець, теж обсмажуємо. Ріжемо зелень та гострий перець, пропускаємо через прес часник. ї Змішуємо всі овочі. Додаємо сіль та цукор. Щільно втрамбовуємо у банки. Заливаємо сумішшю води та оцту. Накриваємо кришками, ставимо варитись у відро з водою. Кілька хвилин покипить — і закручуємо.

Банки остуджуємо при кімнатній температурі й ставимо на зберігання в підвал або комору. Також ми розповідали, як швидко приготувати смачне варення з полуниці.