Ви снідатимете тільки ними: кабачково-курячі оладки за цим рецептом готуються моментально
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Півгодини — і страва готова
У кожного кулінара свій улюблений рецепт оладок. Найчастіше це солодкий десерт, який їдять зі сметаною, варенням, медом чи шоколадом. Але сьогодні ми приготуємо оладки з кабачків та м’яса.
Готувати кабачково-курячі оладки за рецептом Shuba – одне задоволення. За короткий час і без особливих зусиль ви отримаєте м’яку та ніжну страву, від якої будуть у захваті всі члени вашої родини.
Як приготувати кабачково-курячі оладки
Інгредієнти на 4 порції:
- куряче філе — 500 г;
- кабачки — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 30 г;
- олія соняшникова — 60 г;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Філе помийте, наріжте шматками і пропустіть через м’ясорубку. Кабачок помийте, обсушіть і натріть на середню тертку. Відіжміть з кабачкової маси сік. Часник очистіть і натріть на тертку.
- З’єднайте фарш, кабачок, часник, додайте яйце, борошно, сіль, перець, подрібнену зелень і добре вимішайте масу.
- Розігрійте сковороду з олією, ложкою викладайте на неї масу у формі оладок. Смажте до золотистого кольору по 4 хвилини з кожного боку.
Подавайте готові оладки гарячими. Найкраще їх їсти з улюбленим соусом.