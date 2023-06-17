Ви снідатимете тільки ними: кабачково-курячі оладки за цим рецептом готуються моментально

Півгодини — і страва готова

У кожного кулінара свій улюблений рецепт оладок. Найчастіше це солодкий десерт, який їдять зі сметаною, варенням, медом чи шоколадом. Але сьогодні ми приготуємо оладки з кабачків та м’яса.

Готувати кабачково-курячі оладки за рецептом Shuba – одне задоволення. За короткий час і без особливих зусиль ви отримаєте м’яку та ніжну страву, від якої будуть у захваті всі члени вашої родини.

Як приготувати кабачково-курячі оладки

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 500 г;

кабачки — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно пшеничне — 30 г;

олія соняшникова — 60 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Філе помийте, наріжте шматками і пропустіть через м’ясорубку. Кабачок помийте, обсушіть і натріть на середню тертку. Відіжміть з кабачкової маси сік. Часник очистіть і натріть на тертку. З’єднайте фарш, кабачок, часник, додайте яйце, борошно, сіль, перець, подрібнену зелень і добре вимішайте масу. Розігрійте сковороду з олією, ложкою викладайте на неї масу у формі оладок. Смажте до золотистого кольору по 4 хвилини з кожного боку.

Подавайте готові оладки гарячими. Найкраще їх їсти з улюбленим соусом.