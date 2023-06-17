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Кефір, борошно та ніяких яєць: пиріжки з незвичайною начинкою за цим рецептом можна їсти десятками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пиріжки, без яких ви вже не зможете уявити ваш ранок
Пиріжки, без яких ви вже не зможете уявити ваш ранок. Фото babusyni-retsepty

Швидко, просто та неймовірно смачно

Що може бути смачніше смажених пиріжків ? Тільки пиріжки з незвичною начинкою.

Начинка з сосисок, сиру, рису та зелені за "Бабусиними рецептами" точно сподобається дітям та дорослим. Та й тісто робиться так швидко і просто, що такі пиріжки часто з’являтимуться на вашому столі.

Як приготувати смажені пиріжки

Інгредієнти:

Для начинки:

  • сосиски — 5 шт.;
  • сир – 100 г;
  • відварний рис – 200 г;
  • зелень.

Для тіста:

  • кефір – 300 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • олія соняшникова – 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч л.;
  • борошно — 400-450 р.

Спосіб приготування:

  1. Виливаємо в миску кефір кімнатної температури, відразу додаємо сіль, цукор, олію і перемішуємо. Висипаємо просіяне борошно, перемішане з содою, і замішуємо м’яке тісто, яке липне до рук. Залишаємо тісто на півгодини.
  2. Для начинки сосиски та сир натираємо на великій тертці.
  3. Викладаємо в миску сосиски та сир, додаємо до них відварений рис та перемішуємо. За бажанням можна додати зелень та помідори.
  4. Тепер необхідно зліпити пиріжки, усередину яких покласти начинку.
  5. На достатній кількості олії у добре розігрітій сковороді потрібно посмажити пиріжки до золотистого кольору.
  6. Готові пиріжки необхідно викласти на тарілку, застелену паперовим рушником.

Тепер приготуйте улюблений чай та їжте із задоволенням. Смачного!

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#Рецепт #Сніданок #Пиріжки #Готуємо вдома