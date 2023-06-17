Кефір, борошно та ніяких яєць: пиріжки з незвичайною начинкою за цим рецептом можна їсти десятками

Швидко, просто та неймовірно смачно

Що може бути смачніше смажених пиріжків ? Тільки пиріжки з незвичною начинкою.

Начинка з сосисок, сиру, рису та зелені за "Бабусиними рецептами" точно сподобається дітям та дорослим. Та й тісто робиться так швидко і просто, що такі пиріжки часто з’являтимуться на вашому столі.

Як приготувати смажені пиріжки

Інгредієнти:

Для начинки:

сосиски — 5 шт.;

сир – 100 г;

відварний рис – 200 г;

зелень.

Для тіста:

кефір – 300 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

олія соняшникова – 2 ст. л.;

сода — 1 ч л.;

борошно — 400-450 р.

Спосіб приготування:

Виливаємо в миску кефір кімнатної температури, відразу додаємо сіль, цукор, олію і перемішуємо. Висипаємо просіяне борошно, перемішане з содою, і замішуємо м’яке тісто, яке липне до рук. Залишаємо тісто на півгодини. Для начинки сосиски та сир натираємо на великій тертці. Викладаємо в миску сосиски та сир, додаємо до них відварений рис та перемішуємо. За бажанням можна додати зелень та помідори. Тепер необхідно зліпити пиріжки, усередину яких покласти начинку. На достатній кількості олії у добре розігрітій сковороді потрібно посмажити пиріжки до золотистого кольору. Готові пиріжки необхідно викласти на тарілку, застелену паперовим рушником.

Тепер приготуйте улюблений чай та їжте із задоволенням. Смачного!