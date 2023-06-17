Кефір, борошно та ніяких яєць: пиріжки з незвичайною начинкою за цим рецептом можна їсти десятками
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Швидко, просто та неймовірно смачно
Що може бути смачніше смажених пиріжків ? Тільки пиріжки з незвичною начинкою.
Начинка з сосисок, сиру, рису та зелені за "Бабусиними рецептами" точно сподобається дітям та дорослим. Та й тісто робиться так швидко і просто, що такі пиріжки часто з’являтимуться на вашому столі.
Як приготувати смажені пиріжки
Інгредієнти:
Для начинки:
- сосиски — 5 шт.;
- сир – 100 г;
- відварний рис – 200 г;
- зелень.
Для тіста:
- кефір – 300 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- олія соняшникова – 2 ст. л.;
- сода — 1 ч л.;
- борошно — 400-450 р.
Спосіб приготування:
- Виливаємо в миску кефір кімнатної температури, відразу додаємо сіль, цукор, олію і перемішуємо. Висипаємо просіяне борошно, перемішане з содою, і замішуємо м’яке тісто, яке липне до рук. Залишаємо тісто на півгодини.
- Для начинки сосиски та сир натираємо на великій тертці.
- Викладаємо в миску сосиски та сир, додаємо до них відварений рис та перемішуємо. За бажанням можна додати зелень та помідори.
- Тепер необхідно зліпити пиріжки, усередину яких покласти начинку.
- На достатній кількості олії у добре розігрітій сковороді потрібно посмажити пиріжки до золотистого кольору.
- Готові пиріжки необхідно викласти на тарілку, застелену паперовим рушником.
Тепер приготуйте улюблений чай та їжте із задоволенням. Смачного!