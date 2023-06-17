Просто гриби та маринад: мариновані печериці за цим рецептом заповнять усі полиці
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Мариновані печериці — це завжди актуальна закуска. Вони досить прості у приготуванні та не вимагають особливого кулінарного досвіду та багато часу.
Найвідповідальніше в рецепті Shuba – це безпосередньо підготовка грибів, адже їх потрібно ретельно промити та прибрати усі сумнівні чи просто темні місця. А для маринаду потрібно запастися прянощами, травами, оцтом та олією. За бажання можна додати мед або гірчицю. Правда, вам доведеться трохи почекати – печерицям потрібно настоятися в холодильнику приблизно 5 годин. Зберігати в холодильнику готові гриби потрібно в посуді з нержавіючої сталі або керамічної.
Як приготувати мариновані гриби
Інгредієнти на 12 порцій:
- печериці — 1 кг.
Для маринаду:
- часник, зубчики — 4 шт.;
- гвоздика — 4 шт.;
- перець чорний, горошок – 6 шт.;
- оцет 9% — 45 мл;
- олія соняшникова — 30 г;
- сіль — 25 г;
- цукор — 10 г;
- вода — 500 г.
Спосіб приготування:
- Відріжте у грибів ніжку — маринувати необхідно тільки верхню частину печериць.
- Наріжте великими шматочками часник.
- Налийте у велику каструлю воду і додайте до неї всі інгредієнти для маринаду, окрім оцту. Доведіть суміш до кипіння і тоді вливайте оцет.
- Покладіть у киплячий маринад гриби. Варіть їх 6 хвилин — цього часу достатньо, щоб гриби зберегли соковитість, залишилися пружними та не були надто м’якими.
- Якщо ви плануєте вживати гриби відразу, дайте їм 5 годин на охолодження.
- Якщо хочете гриби законсервувати, то заздалегідь простерилізуйте банки та прокип’ятіть кришки.
- Киплячий маринад разом із грибами розлийте по банках і закачайте кришками.
- Переверніть банки, накрийте чимось теплим і залиште до повного охолодження.
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