Просто гриби та маринад: мариновані печериці за цим рецептом заповнять усі полиці

Близькі будуть просити ще

Мариновані печериці — це завжди актуальна закуска. Вони досить прості у приготуванні та не вимагають особливого кулінарного досвіду та багато часу.

Найвідповідальніше в рецепті Shuba – це безпосередньо підготовка грибів, адже їх потрібно ретельно промити та прибрати усі сумнівні чи просто темні місця. А для маринаду потрібно запастися прянощами, травами, оцтом та олією. За бажання можна додати мед або гірчицю. Правда, вам доведеться трохи почекати – печерицям потрібно настоятися в холодильнику приблизно 5 годин. Зберігати в холодильнику готові гриби потрібно в посуді з нержавіючої сталі або керамічної.

Як приготувати мариновані гриби

Інгредієнти на 12 порцій:

печериці — 1 кг.

Для маринаду:

часник, зубчики — 4 шт.;

гвоздика — 4 шт.;

перець чорний, горошок – 6 шт.;

оцет 9% — 45 мл;

олія соняшникова — 30 г;

сіль — 25 г;

цукор — 10 г;

вода — 500 г.

Спосіб приготування:

Відріжте у грибів ніжку — маринувати необхідно тільки верхню частину печериць. Наріжте великими шматочками часник. Налийте у велику каструлю воду і додайте до неї всі інгредієнти для маринаду, окрім оцту. Доведіть суміш до кипіння і тоді вливайте оцет. Покладіть у киплячий маринад гриби. Варіть їх 6 хвилин — цього часу достатньо, щоб гриби зберегли соковитість, залишилися пружними та не були надто м’якими. Якщо ви плануєте вживати гриби відразу, дайте їм 5 годин на охолодження. Якщо хочете гриби законсервувати, то заздалегідь простерилізуйте банки та прокип’ятіть кришки. Киплячий маринад разом із грибами розлийте по банках і закачайте кришками. Переверніть банки, накрийте чимось теплим і залиште до повного охолодження.

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