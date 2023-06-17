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Просто гриби та маринад: мариновані печериці за цим рецептом заповнять усі полиці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мариновані печериці — це просто та смачно
Мариновані печериці — це просто та смачно. Фото shuba.life

Близькі будуть просити ще

Мариновані печериці — це завжди актуальна закуска. Вони досить прості у приготуванні та не вимагають особливого кулінарного досвіду та багато часу.

Найвідповідальніше в рецепті Shuba – це безпосередньо підготовка грибів, адже їх потрібно ретельно промити та прибрати усі сумнівні чи просто темні місця. А для маринаду потрібно запастися прянощами, травами, оцтом та олією. За бажання можна додати мед або гірчицю. Правда, вам доведеться трохи почекати – печерицям потрібно настоятися в холодильнику приблизно 5 годин. Зберігати в холодильнику готові гриби потрібно в посуді з нержавіючої сталі або керамічної.

Як приготувати мариновані гриби

Інгредієнти на 12 порцій:

  • печериці — 1 кг.

Для маринаду:

  • часник, зубчики — 4 шт.;
  • гвоздика — 4 шт.;
  • перець чорний, горошок – 6 шт.;
  • оцет 9% — 45 мл;
  • олія соняшникова — 30 г;
  • сіль — 25 г;
  • цукор — 10 г;
  • вода — 500 г.

Спосіб приготування:

  1. Відріжте у грибів ніжку — маринувати необхідно тільки верхню частину печериць.
  2. Наріжте великими шматочками часник.
  3. Налийте у велику каструлю воду і додайте до неї всі інгредієнти для маринаду, окрім оцту. Доведіть суміш до кипіння і тоді вливайте оцет.
  4. Покладіть у киплячий маринад гриби. Варіть їх 6 хвилин — цього часу достатньо, щоб гриби зберегли соковитість, залишилися пружними та не були надто м’якими.
  5. Якщо ви плануєте вживати гриби відразу, дайте їм 5 годин на охолодження.
  6. Якщо хочете гриби законсервувати, то заздалегідь простерилізуйте банки та прокип’ятіть кришки.
  7. Киплячий маринад разом із грибами розлийте по банках і закачайте кришками.
  8. Переверніть банки, накрийте чимось теплим і залиште до повного охолодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими способами можна стерилізувати банки. Готуйтесь до зими правильно!

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#Рецепт #Гриби #Печериці #Готуємо вдома