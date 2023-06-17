Бюджетна вишуканість – це реально: як за півгодини приготувати італійський салат із кабачків

Неперевершена страва всього за півгодини

У кабачкове меню з оладок, запіканок, закруток та нагетсів слід додати цей пікантний салат. Він стане чудовою самостійною закускою, а також доповненням до будь-якого гарніру.

У складі такого італійського салату за рецептом Shuba тільки прості та корисні інгредієнти, які відмінно підкреслюють смак саме кабачка та роблять страву легкою та ситною. Овочі для страви не обсмажуються, а ріжуться та відварюються. Єдина складність – натирати їх часником потрібно гарячими.

Як приготувати салат з кабачків

Інгредієнти на 2 порції:

кабачки — 6 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

оцет бальзамічний — 5 мл;

оливкова олія — 15 мл;

сіль, перець запашний мелений, петрушка — на смак.

Спосіб приготування:

Кабачки відварити у кип’яченій воді 12-15 хвилин. Якщо кабачки більші, варити 20 хвилин. Часник роздавити та подрібнити чи натерти на тертці – треба, щоб він пустив сік. Вийняти з води кабачки, остудити трохи більш як 5 хвилин, зрізати кінчики. Кожен маленький кабачок розрізати навпіл. Великий — на 8 часточок. Кожну часточку обтерти часником. Поставити кабачки в мисці вертикально, щоб із них скла зайва рідина. Рідину злити. Укласти на блюдо, збризкати оливковою олією та оцтом. Посолити, поперчити, присипати зеленню та подавати.

Для кабачкових гурманів пропонуємо рецепт кабачкової ікри. Це чудова закуска і до святкового столу, і на сімейну вечерю.