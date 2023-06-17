Бюджетна вишуканість – це реально: як за півгодини приготувати італійський салат із кабачків
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Неперевершена страва всього за півгодини
У кабачкове меню з оладок, запіканок, закруток та нагетсів слід додати цей пікантний салат. Він стане чудовою самостійною закускою, а також доповненням до будь-якого гарніру.
У складі такого італійського салату за рецептом Shuba тільки прості та корисні інгредієнти, які відмінно підкреслюють смак саме кабачка та роблять страву легкою та ситною. Овочі для страви не обсмажуються, а ріжуться та відварюються. Єдина складність – натирати їх часником потрібно гарячими.
Як приготувати салат з кабачків
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 6 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- оцет бальзамічний — 5 мл;
- оливкова олія — 15 мл;
- сіль, перець запашний мелений, петрушка — на смак.
Спосіб приготування:
- Кабачки відварити у кип’яченій воді 12-15 хвилин. Якщо кабачки більші, варити 20 хвилин.
- Часник роздавити та подрібнити чи натерти на тертці – треба, щоб він пустив сік.
- Вийняти з води кабачки, остудити трохи більш як 5 хвилин, зрізати кінчики.
- Кожен маленький кабачок розрізати навпіл. Великий — на 8 часточок. Кожну часточку обтерти часником.
- Поставити кабачки в мисці вертикально, щоб із них скла зайва рідина. Рідину злити.
- Укласти на блюдо, збризкати оливковою олією та оцтом. Посолити, поперчити, присипати зеленню та подавати.
Для кабачкових гурманів пропонуємо рецепт кабачкової ікри. Це чудова закуска і до святкового столу, і на сімейну вечерю.