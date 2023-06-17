Оближуть не лише тарілку, а й сковороду: на картопляні зрази за цим рецептом гості приходитимуть постійно
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Ситна страва без особливих клопотів
М’ясні начинки дуже популярні у різних стравах. З м’ясом готують як варені, так і тушковані, смажені чи смажені страви. Воно надає страві особливого смаку і добре насичує.
Якщо ви любите страви з м’ясом, можете приготувати смачні зрази з картоплі за рецептом "СОДа". Це страва з ніжною структурою та неймовірним смаком. З такими зразами можна бути впевненими, що ваша сім’я залишиться ситою і задоволеною, а приготування не займе багато часу і сил.
Як приготувати картопляні зрази з м’ясом
Інгредієнти:
- 500 г нежирної свинини;
- 1,5 кг картоплі;
- 1 цибулина;
- 50 г вершкового масла;
- 1/2 склянки борошна;
- 100 г рослинної олії для обсмажування;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо пропустити через м’ясорубку, додати сіль та перець до свого смаку.
- Цибулю подрібнити та обсмажити з фаршем.
- З картоплі приготувати круте пюре, остудити, додати до нього сіль, вершкове масло і борошно, сіль і спеції на свій смак. Борошно потрібно додавати рівномірно втручати, щоб маса була максимально однорідною.
- З картопляного тіста зробити заготівлю розміром долоню, в середину яких покласти м’ясний фарш і сформувати рази.
- Попередньо розігріти сковороду з олією та обсмажити зрази з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавайте картопляні зрази з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного.