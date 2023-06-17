Оближуть не лише тарілку, а й сковороду: на картопляні зрази за цим рецептом гості приходитимуть постійно

Ситна страва без особливих клопотів

М’ясні начинки дуже популярні у різних стравах. З м’ясом готують як варені, так і тушковані, смажені чи смажені страви. Воно надає страві особливого смаку і добре насичує.

Якщо ви любите страви з м’ясом, можете приготувати смачні зрази з картоплі за рецептом "СОДа". Це страва з ніжною структурою та неймовірним смаком. З такими зразами можна бути впевненими, що ваша сім’я залишиться ситою і задоволеною, а приготування не займе багато часу і сил.

Як приготувати картопляні зрази з м’ясом

Інгредієнти:

500 г нежирної свинини;

1,5 кг картоплі;

1 цибулина;

50 г вершкового масла;

1/2 склянки борошна;

100 г рослинної олії для обсмажування;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо пропустити через м’ясорубку, додати сіль та перець до свого смаку. Цибулю подрібнити та обсмажити з фаршем. З картоплі приготувати круте пюре, остудити, додати до нього сіль, вершкове масло і борошно, сіль і спеції на свій смак. Борошно потрібно додавати рівномірно втручати, щоб маса була максимально однорідною. З картопляного тіста зробити заготівлю розміром долоню, в середину яких покласти м’ясний фарш і сформувати рази. Попередньо розігріти сковороду з олією та обсмажити зрази з кожного боку до золотистої скоринки.

Подавайте картопляні зрази з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного.