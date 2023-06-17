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Оближуть не лише тарілку, а й сковороду: на картопляні зрази за цим рецептом гості приходитимуть постійно

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливі картопляні зрази з м’ясом
Приголомшливі картопляні зрази з м’ясом. Фото unian.ua

Ситна страва без особливих клопотів

М’ясні начинки дуже популярні у різних стравах. З м’ясом готують як варені, так і тушковані, смажені чи смажені страви. Воно надає страві особливого смаку і добре насичує.

Якщо ви любите страви з м’ясом, можете приготувати смачні зрази з картоплі за рецептом "СОДа". Це страва з ніжною структурою та неймовірним смаком. З такими зразами можна бути впевненими, що ваша сім’я залишиться ситою і задоволеною, а приготування не займе багато часу і сил.

Як приготувати картопляні зрази з м’ясом

Інгредієнти:

  • 500 г нежирної свинини;
  • 1,5 кг картоплі;
  • 1 цибулина;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 100 г рослинної олії для обсмажування;
  • сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо пропустити через м’ясорубку, додати сіль та перець до свого смаку.
  2. Цибулю подрібнити та обсмажити з фаршем.
  3. З картоплі приготувати круте пюре, остудити, додати до нього сіль, вершкове масло і борошно, сіль і спеції на свій смак. Борошно потрібно додавати рівномірно втручати, щоб маса була максимально однорідною.
  4. З картопляного тіста зробити заготівлю розміром долоню, в середину яких покласти м’ясний фарш і сформувати рази.
  5. Попередньо розігріти сковороду з олією та обсмажити зрази з кожного боку до золотистої скоринки.

Подавайте картопляні зрази з улюбленим соусом та насолоджуйтесь. Смачного.

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#Рецепт #М'ясо #Фарш #Зрази #Готуємо вдома