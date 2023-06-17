Перетворюємо хліб на освіжаючий напій: цей рецепт квасу "зробить" навіть магазинний
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Корисна альтернатива покупному напою
У літню спекотну погоду часто рятує смачний квас. Він вгамовує спрагу і збагачує організм корисними речовинами. Саме квас відмінно замінює покупні напої.
Приготувати домашній квас за рецептом "Мета" досить просто. З простого набору доступних продуктів ви отримаєте чудовий ароматний напій, який додасть вам сили та енергію. Готуйте цей квас, пригощайте ваших близьких і оцінять ваші старання.
Як приготувати домашній квас
Інгредієнти:
- бородинський хліб – 400 г;
- цукор — 70 г;
- дріжджі (живі) — 2 г;
- вода — 2,5 літра.
Спосіб приготування:
- Наріжте хліб великими шматками та просушіть на сухій сковороді до появи твердої скоринки.
- Розчиніть живі дріжджі у невеликій кількості води. Коли вони повністю розчиняються, додайте цукор і воду, що залишилася. Перемішайте, доки цукор повністю не розчиниться.
- Перекладіть хліб у трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами й цукром.
- Закрийте банку нещільною кришкою і залиште напій бродити на 1-4 дні. Чим довше ви витримаєте квас, тим більш насиченим буде його смак та різкість.
Для вгамування спраги можна також приготувати полуничний лимонад. Особливо від нього будуть у захваті діти.