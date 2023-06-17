Гора печива всього з пачки сиру: випічку за цим рецептом уплітатимуть через півгодини
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Смачна випічка за півгодини
Печиво, яке ми сьогодні готуватимемо, за своєю структурою і смаком не схоже на жодну іншу смакоту. Йдеться про сирне печиво, що підкорило багато сердець.
Через напрочуд м’який, повітряний і ніжний смак, з відмінним відтінком сир — ви не сплутаєте це печиво ні з чим іншим. Рецепт від Ukr.media настільки простий, що ви обов’язково впораєтеся з ним, навіть якщо тільки вчитеся працювати з тестом. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати!
Як приготувати сирне печиво
Інгредієнти:
- сир будь-якої жирності — 250 г.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 70 г;
- рослинна олія – 60 мл;
- борошно — 220 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- дрібка солі;
- 2 ст. л. цукру + 1 ч. л. кориці – для посипання.
Спосіб приготування:
- У мисці з’єднайте сир, яйце, 3,5 ст. л. цукру, дрібку солі, перемішайте.
- Влийте масло, додайте борошно з розпушувачем, замісіть м’яке сирне тісто. Розділіть його на 12-14 шматочків. Кожен скотіть в кульку, обваляйте у суміші із цукру та кориці.
- Деко застеліть пергаментним папером і викладіть на нього печиво.
- Випікайте сирне печиво 20 хвилин при 180 градусах.
М’яке всередині, з ароматом кориці, в міру солодке, ситне печиво сирне готове. Заварюйте улюблений чай та насолоджуйтесь!