Гора печива всього з пачки сиру: випічку за цим рецептом уплітатимуть через півгодини

Смачна випічка за півгодини

Печиво, яке ми сьогодні готуватимемо, за своєю структурою і смаком не схоже на жодну іншу смакоту. Йдеться про сирне печиво, що підкорило багато сердець.

Через напрочуд м’який, повітряний і ніжний смак, з відмінним відтінком сир — ви не сплутаєте це печиво ні з чим іншим. Рецепт від Ukr.media настільки простий, що ви обов’язково впораєтеся з ним, навіть якщо тільки вчитеся працювати з тестом. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати сирне печиво

Інгредієнти:

сир будь-якої жирності — 250 г.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 70 г;

рослинна олія – 60 мл;

борошно — 220 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

дрібка солі;

2 ст. л. цукру + 1 ч. л. кориці – для посипання.

Спосіб приготування:

У мисці з’єднайте сир, яйце, 3,5 ст. л. цукру, дрібку солі, перемішайте. Влийте масло, додайте борошно з розпушувачем, замісіть м’яке сирне тісто. Розділіть його на 12-14 шматочків. Кожен скотіть в кульку, обваляйте у суміші із цукру та кориці. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть на нього печиво. Випікайте сирне печиво 20 хвилин при 180 градусах.

М’яке всередині, з ароматом кориці, в міру солодке, ситне печиво сирне готове. Заварюйте улюблений чай та насолоджуйтесь!