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Ідеально у спеку: рецепт холодного борщу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова прохолодна ситна страва
Чудова прохолодна ситна страва. Фото Порадниця

Ідеально для літнього обіду чи вечері

Гарячий ароматний борщ — це прекрасно. Але в літню спеку хочеться не лише легкої, а й холодної їжі.

Ідеальне рішення — холодний червоний борщ. Він виходить запашним, ситним та тонізуючим. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 1 л кефіру
  • 500 г буряка
  • 300 г огірків
  • 3 круто зварених яйця
  • по пучку зеленої цибулі та кропу
  • сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування:

  1. Буряк миємо. Щільно загортаємо в фольгу. Запікаємо в духовці.
  2. Залежно від розміру коренеплоду, час приготування займає від 1 до 1,5 години. Поки буряк печеться, можна підготувати решту продуктів.
  3. Яйця відварюємо. Нарізаємо їх кубиками (для оздоблення можна залишити половинку яйця).
  4. Огірки нарізаємо кубиками. Зелень миємо і дрібно кришимо.
  5. Буряк чистимо і натираємо на крупну тертку. Змішуємо буряк, яйця, огірки, зелень. До смаку солимо, перчимо.
  6. Все заливаємо кефіром і перемішуємо. Борщ виходить доволі густим.

За бажання можна додати трохи холодної кип’яченої води — це зробить борщ рідшим. Така страва подається добре охолодженою. Також ми розповідали, як готувати цікавий солодкий полуничний "суп".

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#Рецепт #Борщ #Страва