Ідеально у спеку: рецепт холодного борщу

Ідеально для літнього обіду чи вечері

Гарячий ароматний борщ — це прекрасно. Але в літню спеку хочеться не лише легкої, а й холодної їжі.

Ідеальне рішення — холодний червоний борщ. Він виходить запашним, ситним та тонізуючим. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1 л кефіру

500 г буряка

300 г огірків

3 круто зварених яйця

по пучку зеленої цибулі та кропу

сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування:

Буряк миємо. Щільно загортаємо в фольгу. Запікаємо в духовці. Залежно від розміру коренеплоду, час приготування займає від 1 до 1,5 години. Поки буряк печеться, можна підготувати решту продуктів. Яйця відварюємо. Нарізаємо їх кубиками (для оздоблення можна залишити половинку яйця). Огірки нарізаємо кубиками. Зелень миємо і дрібно кришимо. Буряк чистимо і натираємо на крупну тертку. Змішуємо буряк, яйця, огірки, зелень. До смаку солимо, перчимо. Все заливаємо кефіром і перемішуємо. Борщ виходить доволі густим.

За бажання можна додати трохи холодної кип’яченої води — це зробить борщ рідшим. Така страва подається добре охолодженою. Також ми розповідали, як готувати цікавий солодкий полуничний "суп".