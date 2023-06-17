Ідеально у спеку: рецепт холодного борщу
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Ідеально для літнього обіду чи вечері
Гарячий ароматний борщ — це прекрасно. Але в літню спеку хочеться не лише легкої, а й холодної їжі.
Ідеальне рішення — холодний червоний борщ. Він виходить запашним, ситним та тонізуючим. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 1 л кефіру
- 500 г буряка
- 300 г огірків
- 3 круто зварених яйця
- по пучку зеленої цибулі та кропу
- сіль, чорний мелений перець
Спосіб приготування:
- Буряк миємо. Щільно загортаємо в фольгу. Запікаємо в духовці.
- Залежно від розміру коренеплоду, час приготування займає від 1 до 1,5 години. Поки буряк печеться, можна підготувати решту продуктів.
- Яйця відварюємо. Нарізаємо їх кубиками (для оздоблення можна залишити половинку яйця).
- Огірки нарізаємо кубиками. Зелень миємо і дрібно кришимо.
- Буряк чистимо і натираємо на крупну тертку. Змішуємо буряк, яйця, огірки, зелень. До смаку солимо, перчимо.
- Все заливаємо кефіром і перемішуємо. Борщ виходить доволі густим.
За бажання можна додати трохи холодної кип’яченої води — це зробить борщ рідшим. Така страва подається добре охолодженою. Також ми розповідали, як готувати цікавий солодкий полуничний "суп".