Корисна закуска: рецепт бюджетних капустяних оладок

Ідеально до літнього святкового столу

Ми розповідали, як готувати цікаві м’ясні оладки. Ділимось смачним пісним рецептом гарячої закуски. Крім смаку, вона ще й дуже корисна.

Капустяні оладки готуються на кефірі. Головний лайфхак — натерти капусту на дуже дрібній тертці. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

капуста білокачанна або молода – 300 гр;

курячі яйця – 1 шт;

борошно пшеничне – 2 ст.л;

харчова сода – 0,5 ч.л;

кефір – 150 мл;

перець чорний мелений, сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Капусту натираємо на дрібній тертці у глибоку миску. Додаємо до неї сіль та чорний перець. Можна посмажити солодкі оладки — тоді просто не додавайте перцю. В миску з капустою додаємо куряче яйце. Перемішуємо масу, щоб яйце розійшлося, а спеції змішалися з капустою. Вливаємо кефір і додаємо половину чайної ложки соди. Ці два інгредієнти повинні зреагувати. Перемішуємо. Частинами, перемішуючи, додаємо борошно по одній столовій ложці. Фінальна консистенція повинна бути як у густої сметани. Залишаємо постояти на 15 хвилин. Столовою ложкою, залишаючи між оладками простір, викладаємо їх на розпечену сковорідку. Смажимо з обох боків до рум’яної скоринки.

Подаємо капустяні оладки зі сметаною. Також можна приготувати смачний соус на основі йогурту.