Корисна закуска: рецепт бюджетних капустяних оладок
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Ідеально до літнього святкового столу
Ми розповідали, як готувати цікаві м’ясні оладки. Ділимось смачним пісним рецептом гарячої закуски. Крім смаку, вона ще й дуже корисна.
Капустяні оладки готуються на кефірі. Головний лайфхак — натерти капусту на дуже дрібній тертці. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- капуста білокачанна або молода – 300 гр;
- курячі яйця – 1 шт;
- борошно пшеничне – 2 ст.л;
- харчова сода – 0,5 ч.л;
- кефір – 150 мл;
- перець чорний мелений, сіль до смаку.
Спосіб приготування:
- Капусту натираємо на дрібній тертці у глибоку миску. Додаємо до неї сіль та чорний перець. Можна посмажити солодкі оладки — тоді просто не додавайте перцю.
- В миску з капустою додаємо куряче яйце. Перемішуємо масу, щоб яйце розійшлося, а спеції змішалися з капустою.
- Вливаємо кефір і додаємо половину чайної ложки соди. Ці два інгредієнти повинні зреагувати. Перемішуємо.
- Частинами, перемішуючи, додаємо борошно по одній столовій ложці. Фінальна консистенція повинна бути як у густої сметани. Залишаємо постояти на 15 хвилин. Столовою ложкою, залишаючи між оладками простір, викладаємо їх на розпечену сковорідку. Смажимо з обох боків до рум’яної скоринки.
Подаємо капустяні оладки зі сметаною. Також можна приготувати смачний соус на основі йогурту.