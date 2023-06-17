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Корисна закуска: рецепт бюджетних капустяних оладок

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці оладки готуються дуже швидко
Ці оладки готуються дуже швидко. Фото ТСН

Ідеально до літнього святкового столу

Ми розповідали, як готувати цікаві м’ясні оладки. Ділимось смачним пісним рецептом гарячої закуски. Крім смаку, вона ще й дуже корисна.

Капустяні оладки готуються на кефірі. Головний лайфхак — натерти капусту на дуже дрібній тертці. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна або молода – 300 гр;
  • курячі яйця – 1 шт;
  • борошно пшеничне – 2 ст.л;
  • харчова сода – 0,5 ч.л;
  • кефір – 150 мл;
  • перець чорний мелений, сіль до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Капусту натираємо на дрібній тертці у глибоку миску. Додаємо до неї сіль та чорний перець. Можна посмажити солодкі оладки — тоді просто не додавайте перцю.
  2. В миску з капустою додаємо куряче яйце. Перемішуємо масу, щоб яйце розійшлося, а спеції змішалися з капустою.
  3. Вливаємо кефір і додаємо половину чайної ложки соди. Ці два інгредієнти повинні зреагувати. Перемішуємо.
  4. Частинами, перемішуючи, додаємо борошно по одній столовій ложці. Фінальна консистенція повинна бути як у густої сметани. Залишаємо постояти на 15 хвилин. Столовою ложкою, залишаючи між оладками простір, викладаємо їх на розпечену сковорідку. Смажимо з обох боків до рум’яної скоринки.

Подаємо капустяні оладки зі сметаною. Також можна приготувати смачний соус на основі йогурту.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Закуска #Святковий стіл #Оладки