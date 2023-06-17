Так боролись зі спрагою наші предки: рецепт неймовірного квасу з бузини

Ідеальний у спеку

Ми розповідали, як готувати квас на основі хліба. Ще один цікавий рецепт — на основі цвіту бузини.

Наші предки готували такий квас ще століття тому. Це досі лишається один із найпопулярніших засобів для охолодження у спеку. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24ua.

Інгредієнти:

10 літрів води;

12 – 15 суцвіть бузини (вже термічно оброблених);

1 – 1,2 кілограма цукру;

10 – 20 г лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Збираємо суцвіття з чорної бузини. Обираємо молоді суцвіття, які вже розкрилися. Квітки треба зрізати з плодоніжок разом із пилком. Квіти бузини викладаємо у велику каструлю. Додаємо цукор, сік лимона чи лимонну кислоту. Заливаємо суміш водою та ретельно перемішуємо. Накриваємо і залишаємо на 5 днів. Найкраще кілька разів на день перемішувати. Після зазначеного часу проціджуємо квас через марлю. Переливаємо у підготовлені пластикові пляшки так, щоб одна четверта ємності залишалась порожньою. Стискаємо пляшку, щоб вийшло повітря. Одразу закриваємо кришкою і ставимо у холодильник.

Коли стінки пляшки надуються — можна куштувати. Також ми розповідали, як готувати дивовижний десерт без випічки.