Так боролись зі спрагою наші предки: рецепт неймовірного квасу з бузини
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Ідеальний у спеку
Ми розповідали, як готувати квас на основі хліба. Ще один цікавий рецепт — на основі цвіту бузини.
Наші предки готували такий квас ще століття тому. Це досі лишається один із найпопулярніших засобів для охолодження у спеку. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24ua.
Інгредієнти:
- 10 літрів води;
- 12 – 15 суцвіть бузини (вже термічно оброблених);
- 1 – 1,2 кілограма цукру;
- 10 – 20 г лимонної кислоти.
Спосіб приготування:
- Збираємо суцвіття з чорної бузини. Обираємо молоді суцвіття, які вже розкрилися. Квітки треба зрізати з плодоніжок разом із пилком.
- Квіти бузини викладаємо у велику каструлю. Додаємо цукор, сік лимона чи лимонну кислоту.
- Заливаємо суміш водою та ретельно перемішуємо. Накриваємо і залишаємо на 5 днів. Найкраще кілька разів на день перемішувати.
- Після зазначеного часу проціджуємо квас через марлю. Переливаємо у підготовлені пластикові пляшки так, щоб одна четверта ємності залишалась порожньою.
- Стискаємо пляшку, щоб вийшло повітря. Одразу закриваємо кришкою і ставимо у холодильник.
Коли стінки пляшки надуються — можна куштувати. Також ми розповідали, як готувати дивовижний десерт без випічки.