Дивовижний пиріг у банці: ви здивуєтесь, як це просто
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Рецепт польського кухаря Шимона Кубицького
Ми розповідали, як готувати класичний тирольський пиріг. Про понуємо звернути увагу ще й на цікаву його варіацію — пиріг в банці. Автор цього рецепту — польський кухар Шимон Кубицький.
Також цю універсальну випічку можна приготувати в будь-якій іншій формі (для пирога або кексу). Але в банці подача виходить порційною, та й вигляд має ефектний. Простим рецептом, що зводиться до змішування окремих інгредієнтів у правильному порядку, поділились на порталі "Консервація".
Інгредієнти на 3 банки:
- яйця – 6 шт.
- цукор – 100-200 г (до смаку)
- сіль — дрібка
- масло вершкове – 200 г
- лісові горіхи (фундук), обсмажені, очищені та подрібнені на борошно – 325 г
- кориця – 1 ч. ложка
- родзинки – 100 г
- лимонна цедра — з ½ лимона (не вощеного)
- шоколад рубаний — 50-100 г
- зерна ванілі – з 2 стручків
- вершкове масло для змащування банок
Спосіб приготування:
- Вмикаємо духовку розігріватись до 170 градусів. Розбиваємо яйця в чашу міксера, додаємо цукор і дрібку солі. Збиваємо все до пишної блискучої маси.
- Не вимикаючи міксер, влийте тонкою цівкою розтоплене вершкове масло і збиваємо до повного змішування інгредієнтів. Далі потроху додаємо змелений у муку фундук.
- Коли маса стане однорідною, вимикаємо міксер. Додаємо в чашу родзинки, рубаний шоколад, лимонну цедру, корицю та ваніль. Перемішуємо все лопаткою.
- Чисті, стерильні, сухі банки змащуємо зсередини вершковим маслом. Розливаємо тісто, заповнюючи приблизно 2/3 висоти.
- Ставимо банки в духовку і випікаємо 40 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою або іншою дерев'яною паличкою.
Якщо одразу після випікання щільно закрити банки — пиріг може зберігатися там кілька тижнів. Або дати вистигнути та ласувати одразу. Також ми ділились цікавим рецептом турону.