Дивовижний пиріг у банці: ви здивуєтесь, як це просто

Рецепт польського кухаря Шимона Кубицького

Ми розповідали, як готувати класичний тирольський пиріг. Про понуємо звернути увагу ще й на цікаву його варіацію — пиріг в банці. Автор цього рецепту — польський кухар Шимон Кубицький.

Також цю універсальну випічку можна приготувати в будь-якій іншій формі (для пирога або кексу). Але в банці подача виходить порційною, та й вигляд має ефектний. Простим рецептом, що зводиться до змішування окремих інгредієнтів у правильному порядку, поділились на порталі "Консервація".

Інгредієнти на 3 банки:

яйця – 6 шт.

цукор – 100-200 г (до смаку)

сіль — дрібка

масло вершкове – 200 г

лісові горіхи (фундук), обсмажені, очищені та подрібнені на борошно – 325 г

кориця – 1 ч. ложка

родзинки – 100 г

лимонна цедра — з ½ лимона (не вощеного)

шоколад рубаний — 50-100 г

зерна ванілі – з 2 стручків

вершкове масло для змащування банок

Спосіб приготування:

Вмикаємо духовку розігріватись до 170 градусів. Розбиваємо яйця в чашу міксера, додаємо цукор і дрібку солі. Збиваємо все до пишної блискучої маси. Не вимикаючи міксер, влийте тонкою цівкою розтоплене вершкове масло і збиваємо до повного змішування інгредієнтів. Далі потроху додаємо змелений у муку фундук. Коли маса стане однорідною, вимикаємо міксер. Додаємо в чашу родзинки, рубаний шоколад, лимонну цедру, корицю та ваніль. Перемішуємо все лопаткою. Чисті, стерильні, сухі банки змащуємо зсередини вершковим маслом. Розливаємо тісто, заповнюючи приблизно 2/3 висоти. Ставимо банки в духовку і випікаємо 40 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою або іншою дерев'яною паличкою.

Якщо одразу після випікання щільно закрити банки — пиріг може зберігатися там кілька тижнів. Або дати вистигнути та ласувати одразу. Також ми ділились цікавим рецептом турону.