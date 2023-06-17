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Ви не повірите, що в ньому немає м’яса: соковите пісне рагу з грибами

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже поживна страва — ідеально до посту
Дуже поживна страва — ідеально до посту. Фото bigmir.net

Чудовий варіант, якщо у вас залишились сушені гриби

Рецепти з грибами майже всім подобаються, і чудово виручають у піст. Якщо ви вже готували кабачковий рулет, зверніть увагу на цей рецепт рагу.

Страва чудово урізноманітнить пісне меню. В рецепті, опублікованому на Ye.ua використані сушені лісові гриби, та страва смакуватиме навіть із печерицями та гливами.

Інгредієнти:

  • 300 г сушених лісових грибів (можна будь-яких: заморожених, свіжих),
  • 700-800 г картоплі,
  • 1 велика морквина,
  • 1 цибулина,
  • часник,
  • сіль,
  • олія,
  • вода.

Спосіб приготування:

  1. Якщо гриби сушені, заливаємо гриби холодною водою й залишаємо їх на годину. Ставимо на вогонь, варимо 15 хвилин, відкидаємо на сито.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву — кружальцями. Відварені гриби обсмажуємо на олії. Додаємо овочі, перемішуємо.
  3. Часник чавимо пласким боком ножа та дрібно січемо. Додаємо у засмажку разом із сіллю та перцем, готуємо ще кілька хвилин.
  4. Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо часточками як для картоплі по-селянськи. Складаємо у каструлю чи казанок. Додаємо засмажку, сіль, спеції, перемішуємо.
  5. Вливаємо трішки водички, закриваємо кришкою. Найсмачніше буде відправити каструлю в духовку на годину при 190ºС.

Страва виходить дуже поживною та смачною. Також ми розповідали, як приготувати кабачкові рулетики в клярі.

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#Рецепт #Рагу #Піст