Ви не повірите, що в ньому немає м’яса: соковите пісне рагу з грибами
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Чудовий варіант, якщо у вас залишились сушені гриби
Рецепти з грибами майже всім подобаються, і чудово виручають у піст. Якщо ви вже готували кабачковий рулет, зверніть увагу на цей рецепт рагу.
Страва чудово урізноманітнить пісне меню. В рецепті, опублікованому на Ye.ua використані сушені лісові гриби, та страва смакуватиме навіть із печерицями та гливами.
Інгредієнти:
- 300 г сушених лісових грибів (можна будь-яких: заморожених, свіжих),
- 700-800 г картоплі,
- 1 велика морквина,
- 1 цибулина,
- часник,
- сіль,
- олія,
- вода.
Спосіб приготування:
- Якщо гриби сушені, заливаємо гриби холодною водою й залишаємо їх на годину. Ставимо на вогонь, варимо 15 хвилин, відкидаємо на сито.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву — кружальцями. Відварені гриби обсмажуємо на олії. Додаємо овочі, перемішуємо.
- Часник чавимо пласким боком ножа та дрібно січемо. Додаємо у засмажку разом із сіллю та перцем, готуємо ще кілька хвилин.
- Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо часточками як для картоплі по-селянськи. Складаємо у каструлю чи казанок. Додаємо засмажку, сіль, спеції, перемішуємо.
- Вливаємо трішки водички, закриваємо кришкою. Найсмачніше буде відправити каструлю в духовку на годину при 190ºС.
Страва виходить дуже поживною та смачною. Також ми розповідали, як приготувати кабачкові рулетики в клярі.