Ви не повірите, що в ньому немає м’яса: соковите пісне рагу з грибами

Чудовий варіант, якщо у вас залишились сушені гриби

Рецепти з грибами майже всім подобаються, і чудово виручають у піст. Якщо ви вже готували кабачковий рулет, зверніть увагу на цей рецепт рагу.

Страва чудово урізноманітнить пісне меню. В рецепті, опублікованому на Ye.ua використані сушені лісові гриби, та страва смакуватиме навіть із печерицями та гливами.

Інгредієнти:

300 г сушених лісових грибів (можна будь-яких: заморожених, свіжих),

700-800 г картоплі,

1 велика морквина,

1 цибулина,

часник,

сіль,

олія,

вода.

Спосіб приготування:

Якщо гриби сушені, заливаємо гриби холодною водою й залишаємо їх на годину. Ставимо на вогонь, варимо 15 хвилин, відкидаємо на сито. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву — кружальцями. Відварені гриби обсмажуємо на олії. Додаємо овочі, перемішуємо. Часник чавимо пласким боком ножа та дрібно січемо. Додаємо у засмажку разом із сіллю та перцем, готуємо ще кілька хвилин. Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо часточками як для картоплі по-селянськи. Складаємо у каструлю чи казанок. Додаємо засмажку, сіль, спеції, перемішуємо. Вливаємо трішки водички, закриваємо кришкою. Найсмачніше буде відправити каструлю в духовку на годину при 190ºС.

Страва виходить дуже поживною та смачною. Також ми розповідали, як приготувати кабачкові рулетики в клярі.