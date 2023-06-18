Якщо у вас є кабачок, запечіть в ньому яйце: рецепт, заради якого діти відмовляться від інших смакота

Здивуйте близьких незвичайним сніданком

Найпростіша страва для сніданку – яєчня. По-перше, це смачно, та й готуватиметься вона швидко. Нові інгредієнти додадуть їй гостроти та зроблять звичну яєчню кулінарним шедевром.

Якщо ви хоча б раз запечете яйця в кабачках за рецептом Shuba, ви готуватимете цю страву щоранку. Така яєчня чудово підійде і для сніданку, і для ситного перекушування. До того ж у яйця можна додавати продукти на свій смак. Готуйте та насолоджуйтесь!

Як запекти яйця в кабачках із сиром

Інгредієнти на 4 порції:

яйця курячі — 4 шт.;

кабачки — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;

кріп, гілочка — 10 г;

твердий сир — 50 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання змастіть 1 столовою ложкою олії. Кабачок добре помийте і розріжте поперек на 4 частини довжиною приблизно 5-7 см. З кожної частини кабачка дістаньте серединку, але залиште трохи "дна", сформувавши формочки для випікання. Половину м’якоті дрібно наріжте. Інша половина не потрібна. Отримані форми з кабачків поставте у форму для запікання. Кріп помийте і дрібно наріжте. Часник очистьте та пропустіть через прес. У глибокій мисці змішайте м'якуш кабачка, часник, приблизно половину кропу та 1 столову ложку олії. Посоліть і поперчіть до смаку і перемішайте все. Викладіть у форми з кабачків начинкою приблизно до половини та поставте запікатися в духовку на 10-15 хвилин. Потім дістаньте. У кожну форму з кабачка вбийте по яйцю (стежте, щоб жовток залишився цілим) і посипте сиром тертим. Поверніть форму у духовку на 20-25 хвилин.

Далі дістаньте з духовки та приправте кропом. Подавайте з домашнім хлібом та насолоджуйтесь.