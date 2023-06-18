Кабачки не будете ні тушкувати, ні смажити: літній рецепт м’ясної запіканки з кабачками

Смачна страва із простих продуктів

Кабачки — улюблений овоч літа, який зазвичай є в холодильнику кожного з нас. І якщо ви вже втомилися від традиційних страв з кабачками, пропонуємо приготувати соковиту запіканку з хрусткою сирною скоринкою.

Така запіканка за рецептом Shuba виходить багатою за смаковими якостями та корисною за складом. Крім того, смак кабачків чудово поєднується зі смаком м’яса і в результаті запіканка складе конкуренцію навіть вашим улюбленим стравам.

Як приготувати м’ясну запіканку з кабачків.

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачки — 2 шт.;

курячий фарш — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець солодкий — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

кріп, пучок — 0.5 шт.;

часниковий порошок — 1/4 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

сметана — 100 г.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Кабачки помийте, зніміть шкірку, натріть на великій тертці. Відставте на 15-20 хвилин. Після цього відіжміть рідину з кабачків. Фарш посоліть, поперчіть, додайте сушений часник, добре перемішайте. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Цибулю почистьте і наріжте дрібними кубиками. Перець помийте, розріжте, вийміть насіння і наріжте невеликими брусочками. Кріп ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками. Подрібніть. У мисці змішайте кабачки, м’ясний фарш, цибулю, солодкий перець, кріп. Яйця вимийте і вмішайте в кабачкову суміш. Ретельно перемішайте. Дно деко змастіть олією. Поступово викладіть готову суміш. Зверху змастіть сметаною. Поставте в духовку на 35 хвилин. Через 35 хвилин дістаньте лист, посипте запіканку зверху тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

За бажанням готуйте до запіканки улюблений соус. Смачного!