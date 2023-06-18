Кабачки не будете ні тушкувати, ні смажити: літній рецепт м’ясної запіканки з кабачками
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Смачна страва із простих продуктів
Кабачки — улюблений овоч літа, який зазвичай є в холодильнику кожного з нас. І якщо ви вже втомилися від традиційних страв з кабачками, пропонуємо приготувати соковиту запіканку з хрусткою сирною скоринкою.
Така запіканка за рецептом Shuba виходить багатою за смаковими якостями та корисною за складом. Крім того, смак кабачків чудово поєднується зі смаком м’яса і в результаті запіканка складе конкуренцію навіть вашим улюбленим стравам.
Як приготувати м’ясну запіканку з кабачків.
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки — 2 шт.;
- курячий фарш — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець солодкий — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- кріп, пучок — 0.5 шт.;
- часниковий порошок — 1/4 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
- сметана — 100 г.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Кабачки помийте, зніміть шкірку, натріть на великій тертці. Відставте на 15-20 хвилин. Після цього відіжміть рідину з кабачків.
- Фарш посоліть, поперчіть, додайте сушений часник, добре перемішайте. Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- Цибулю почистьте і наріжте дрібними кубиками. Перець помийте, розріжте, вийміть насіння і наріжте невеликими брусочками. Кріп ретельно вимийте та обсушіть паперовими рушниками. Подрібніть.
- У мисці змішайте кабачки, м’ясний фарш, цибулю, солодкий перець, кріп. Яйця вимийте і вмішайте в кабачкову суміш. Ретельно перемішайте.
- Дно деко змастіть олією. Поступово викладіть готову суміш. Зверху змастіть сметаною.
- Поставте в духовку на 35 хвилин. Через 35 хвилин дістаньте лист, посипте запіканку зверху тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.
За бажанням готуйте до запіканки улюблений соус. Смачного!