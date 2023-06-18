Догодіть навіть найпримхливішим гостям: без рецепта фаршированих печериць не піде ніхто

Смачний спосіб нагодувати всіх

Вам здається, що всі рецепти вже набридли, а на святковий стіл треба щось готувати? Ми маємо гарну пропозицію — фаршировані печериці. Ця страва проста у виконанні сподобається навіть найкапризнішим гостям.

Соковиті та м’ясисті зовні, вершкові та пікантні всередині – фаршировані печериці за рецептом Shuba швидко завоюють шанувальників. З цією стравою можна експериментувати: ми пропонуємо приготувати печериці з м’ясом та сиром, але ви можете зробити їх і без фаршу.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти на 5 порцій:

гриби печериці — 10 шт.;

куряче філе — 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сир твердий — 100 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

М’ясо вимийте та на дошці наріжте невеликими шматками. Цибулю очистьте і наріжте кубиками. Часник також очистьте. Усі інгредієнти для фаршу пропустіть через м’ясорубку, посоліть, поперчіть та перемішайте. Гриби вимийте і ножем обережно відокремте ніжки від капелюшків. Готові капелюшки заповніть фаршем. Сир натріть на тертці та покладіть зверху на фарш. Викладіть гриби у форму з високими бортиками, поставте її на лист і відправте в розігріту до 180 градусів духовку. Запікайте 30-40 хвилин. Готові гриби викладіть на блюдо, прикрасьте зеленню та подавайте до столу.

А ми вже розповідали, як можна швидко почистити гриби на цю страву. Готуйте із задоволенням!