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Догодіть навіть найпримхливішим гостям: без рецепта фаршированих печериць не піде ніхто

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фаршировані гриби будуть доречні на будь-якому столі
Фаршировані гриби будуть доречні на будь-якому столі. Фото shuba.life

Смачний спосіб нагодувати всіх

Вам здається, що всі рецепти вже набридли, а на святковий стіл треба щось готувати? Ми маємо гарну пропозицію — фаршировані печериці. Ця страва проста у виконанні сподобається навіть найкапризнішим гостям.

Соковиті та м’ясисті зовні, вершкові та пікантні всередині – фаршировані печериці за рецептом Shuba швидко завоюють шанувальників. З цією стравою можна експериментувати: ми пропонуємо приготувати печериці з м’ясом та сиром, але ви можете зробити їх і без фаршу.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти на 5 порцій:

  • гриби печериці — 10 шт.;
  • куряче філе — 250 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо вимийте та на дошці наріжте невеликими шматками. Цибулю очистьте і наріжте кубиками. Часник також очистьте. Усі інгредієнти для фаршу пропустіть через м’ясорубку, посоліть, поперчіть та перемішайте.
  2. Гриби вимийте і ножем обережно відокремте ніжки від капелюшків. Готові капелюшки заповніть фаршем.
  3. Сир натріть на тертці та покладіть зверху на фарш. Викладіть гриби у форму з високими бортиками, поставте її на лист і відправте в розігріту до 180 градусів духовку. Запікайте 30-40 хвилин.
  4. Готові гриби викладіть на блюдо, прикрасьте зеленню та подавайте до столу.

А ми вже розповідали, як можна швидко почистити гриби на цю страву. Готуйте із задоволенням!

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