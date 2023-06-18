Догодіть навіть найпримхливішим гостям: без рецепта фаршированих печериць не піде ніхто
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Смачний спосіб нагодувати всіх
Вам здається, що всі рецепти вже набридли, а на святковий стіл треба щось готувати? Ми маємо гарну пропозицію — фаршировані печериці. Ця страва проста у виконанні сподобається навіть найкапризнішим гостям.
Соковиті та м’ясисті зовні, вершкові та пікантні всередині – фаршировані печериці за рецептом Shuba швидко завоюють шанувальників. З цією стравою можна експериментувати: ми пропонуємо приготувати печериці з м’ясом та сиром, але ви можете зробити їх і без фаршу.
Як приготувати фаршировані печериці
Інгредієнти на 5 порцій:
- гриби печериці — 10 шт.;
- куряче філе — 250 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- М’ясо вимийте та на дошці наріжте невеликими шматками. Цибулю очистьте і наріжте кубиками. Часник також очистьте. Усі інгредієнти для фаршу пропустіть через м’ясорубку, посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Гриби вимийте і ножем обережно відокремте ніжки від капелюшків. Готові капелюшки заповніть фаршем.
- Сир натріть на тертці та покладіть зверху на фарш. Викладіть гриби у форму з високими бортиками, поставте її на лист і відправте в розігріту до 180 градусів духовку. Запікайте 30-40 хвилин.
- Готові гриби викладіть на блюдо, прикрасьте зеленню та подавайте до столу.
А ми вже розповідали, як можна швидко почистити гриби на цю страву. Готуйте із задоволенням!