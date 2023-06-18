З такою закускою гості навіть не торкнуться шашликів: рецепт помідорів нашвидкуруч

З простих інгредієнтів — у приголомшливу закуску!

Є речі, які залишаються незмінними – це любов до смачних овочевих закусок. Сьогодні йдеться про помідори. Якщо хтось думає, що помідори можна лише квасити, консервувати чи додавати до салатів, то дуже помиляється. Адже їх можна приготувати зовсім по-новому і подавати до улюблених шашликів як самостійну страву.

Для приготування закуски з помідорів за "Бабусиними рецептами" нам знадобляться абсолютно прості та доступні інгредієнти. Попри це, результат перевершить ваші очікування. Тому беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати закуску з помідорів

Інгредієнти:

кріп – пучок;

петрушка – пучок;

гострий перець – за бажанням;

сіль – 1/2 ст. л.;

цукровий пісок – 1 год. л.;

чорний перець мелений – до смаку;

часник – 2-4 зубчики;

оцет 6% — 1 ст. л.;

помідори – 800 г.

Спосіб приготування:

Кріп дрібно нарізаємо і пересипаємо у велику місткість. Петрушку також дрібно ріжемо і висипаємо до кропу. Додаємо часник, пропущений через прес. Гострий перчик ріжемо півкільцями та викладаємо в місткість до зелені. Додаємо цукровий пісок, сіль та чорний мелений перець. Виливаємо оцет, трохи оливкової олії та ретельно перемішуємо. Помідори надрізаємо "хрест-навхрест" і заповнюємо маринадом із зелені. Закриваємо помідори кришкою та тримаємо в холодильнику приблизно 10-12 годин.

Подавайте таку помідорну закуску до улюбленого м’яса. Смачного!