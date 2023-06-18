Обережно: за вафельний рулет із желе за цим рецептом діти можуть побитися
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Швидко, смачно та без метушні
Вафельний рулет — це десерт, знайомий багатьом з дитинства. Традиційно готують його з крекером та обов’язково доповнюють улюбленим желе. Такий рулет дуже простий у приготуванні та його зовсім не потрібно випікати.
Вафельний рулет із желе за рецептом "Філіжанка каві" першим зникатиме зі столу. Такий рулетик добре поєднує горіховий і шоколадний смак, а вишневий джем надає пікантності.
Як приготувати вафельний рулет із желе
Інгредієнти:
- вафлі квадратні – 2 шт.;
- желе вишневе – 1 упакування;
- вода – 1,5 склянки.
Для маси з печивом:
- крекер вершковий – 30 шт.;
- молоко – 1 склянка;
- какао — 2 ст.л.;
- цукор – ½ склянки.
Для горіхової маси:
- горіхи волоські – 50 г.;
- олія – 100 г.;
- молоко – 5 ст.л.;
- цукрова пудра – ½ склянки.
Спосіб приготування:
- Желе розчиняємо у гарячій воді, залишаємо до загусання.
- Печиво перемелюємо. До молока додаємо цукор і какао, доводимо до кипіння, додаємо перемелений крекер, добре перемішуємо.
- Молоко доводимо до кипіння, додаємо перемелені горіхи, заважаємо і відставляємо до охолодження.
- Олію збиваємо з цукровою пудрою, додаємо охолоджені гріхи, ще раз збиваємо.
- Кожну вафлю змащуємо гарячою масою з печивом, щоб вафлі розм’якли, чекаємо доки маса охолоне, змащуємо горіхову масу.
- Желе нарізаємо смужками та викладаємо на край вафлі. Згортаємо рулети, обгортаємо їх фольгою та охолоджуємо в холодильнику. Після цього нарізаємо гострим ножем, гарячим ножем.
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