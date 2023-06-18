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Обережно: за вафельний рулет із желе за цим рецептом діти можуть побитися

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий вафельний рулет із желе
Приголомшливий вафельний рулет із желе. Фото filizhankakavu.com

Швидко, смачно та без метушні

Вафельний рулет — це десерт, знайомий багатьом з дитинства. Традиційно готують його з крекером та обов’язково доповнюють улюбленим желе. Такий рулет дуже простий у приготуванні та його зовсім не потрібно випікати.

Вафельний рулет із желе за рецептом "Філіжанка каві" першим зникатиме зі столу. Такий рулетик добре поєднує горіховий і шоколадний смак, а вишневий джем надає пікантності.

Як приготувати вафельний рулет із желе

Інгредієнти:

  • вафлі квадратні – 2 шт.;
  • желе вишневе – 1 упакування;
  • вода – 1,5 склянки.

Для маси з печивом:

  • крекер вершковий – 30 шт.;
  • молоко – 1 склянка;
  • какао — 2 ст.л.;
  • цукор – ½ склянки.

Для горіхової маси:

  • горіхи волоські – 50 г.;
  • олія – 100 г.;
  • молоко – 5 ст.л.;
  • цукрова пудра – ½ склянки.

Спосіб приготування:

  1. Желе розчиняємо у гарячій воді, залишаємо до загусання.
  2. Печиво перемелюємо. До молока додаємо цукор і какао, доводимо до кипіння, додаємо перемелений крекер, добре перемішуємо.
  3. Молоко доводимо до кипіння, додаємо перемелені горіхи, заважаємо і відставляємо до охолодження.
  4. Олію збиваємо з цукровою пудрою, додаємо охолоджені гріхи, ще раз збиваємо.
  5. Кожну вафлю змащуємо гарячою масою з печивом, щоб вафлі розм’якли, чекаємо доки маса охолоне, змащуємо горіхову масу.
  6. Желе нарізаємо смужками та викладаємо на край вафлі. Згортаємо рулети, обгортаємо їх фольгою та охолоджуємо в холодильнику. Після цього нарізаємо гострим ножем, гарячим ножем.

Раніше "Телеграф" ділився секретом, як швидко очистити волоські горіхи. Впевнені, вам ця порада буде доречною.

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#Рецепт #Десерт #Готуємо вдома