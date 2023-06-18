Обережно: за вафельний рулет із желе за цим рецептом діти можуть побитися

Швидко, смачно та без метушні

Вафельний рулет — це десерт, знайомий багатьом з дитинства. Традиційно готують його з крекером та обов’язково доповнюють улюбленим желе. Такий рулет дуже простий у приготуванні та його зовсім не потрібно випікати.

Вафельний рулет із желе за рецептом "Філіжанка каві" першим зникатиме зі столу. Такий рулетик добре поєднує горіховий і шоколадний смак, а вишневий джем надає пікантності.

Як приготувати вафельний рулет із желе

Інгредієнти:

вафлі квадратні – 2 шт.;

желе вишневе – 1 упакування;

вода – 1,5 склянки.

Для маси з печивом:

крекер вершковий – 30 шт.;

молоко – 1 склянка;

какао — 2 ст.л.;

цукор – ½ склянки.

Для горіхової маси:

горіхи волоські – 50 г.;

олія – 100 г.;

молоко – 5 ст.л.;

цукрова пудра – ½ склянки.

Спосіб приготування:

Желе розчиняємо у гарячій воді, залишаємо до загусання. Печиво перемелюємо. До молока додаємо цукор і какао, доводимо до кипіння, додаємо перемелений крекер, добре перемішуємо. Молоко доводимо до кипіння, додаємо перемелені горіхи, заважаємо і відставляємо до охолодження. Олію збиваємо з цукровою пудрою, додаємо охолоджені гріхи, ще раз збиваємо. Кожну вафлю змащуємо гарячою масою з печивом, щоб вафлі розм’якли, чекаємо доки маса охолоне, змащуємо горіхову масу. Желе нарізаємо смужками та викладаємо на край вафлі. Згортаємо рулети, обгортаємо їх фольгою та охолоджуємо в холодильнику. Після цього нарізаємо гострим ножем, гарячим ножем.

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