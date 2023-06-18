Через такий гарнір ви забудете навіть про плов: незвичайний рецепт мексиканського рису

Вам не доведеться довго "танцювати" на кухні

У кожній країні є певний набір страв, що її характеризує. Якщо взяти Мексику, то одна з таких страв – рис.

У різних регіонах Мексики цю крупу готують по-різному. Якщо ви замовите страву на півночі країни, то швидше за все отримаєте рис, зварений на курячому бульйоні з томатним соусом. На півдні Мексики частіше зустрічається звичайний білий рис. У самій Мексиці його взагалі називають іспанським чи мексиканським рисом, а просто arroz — рис чи arroz rojo — червоний рис.

Саме його разом із Shuba готуватимемо. Спробуйте цю пікантну страву із простих інгредієнтів, і вам сподобається.

Як приготувати мексиканський рис

Інгредієнти на 6 порцій:

томати цілі очищені у власному соку — 800 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

курячий бульйон — 2 склянки;

сіль — 1.5 ч. л.;

кмин, насіння — 1 ч. л.;

рослинна олія — 1/3 склянки;

рис — 2 склянки;

перець халапеньо — 1 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

кінза, пучок — 1 шт.;

лайм — 2 шт.

Спосіб приготування:

Помістіть помідори, їхній сік і цибулю в блендер або кухонний комбайн і подрібніть до однорідного стану. Перекладіть 2 склянки томатної суміші у середню каструлю. (Залишіть надлишок для іншого використання, наприклад, для томатного соусу). Додайте курячий бульйон, сіль та кмин і доведіть до кипіння на середньому вогні. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні, додайте рис і підсмажте, часто помішуючи, до золотистого кольору приблизно 5 хвилин. Додайте дрібно нарізаний халапеньо і готуйте приблизно 2 хвилини, зменшуючи вогонь при необхідності. Додати часник і готувати ще 30 секунд. Залийте рис киплячою томатною сумішшю та перемішайте. Зменште вогонь до мінімуму. Накрийте кришкою і варіть, поки рідина не вбереться, а рис не стане м’яким, приблизно 15 хвилин. Зніміть з вогню та обережно розпушіть рис вилкою.

Знову накрийте кришкою та відставте на 10 хвилин. Додайте кінзу та сік лайма та перемішайте. Спробуйте та додайте більше солі за потреби.

Мексиканський рис приємно доповнює будь-яку страву з квасолі. Його також подають із м’ясними стравами.