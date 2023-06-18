Як оновити смак нудної яєчні до невпізнаваності: допоможе один простий інгредієнт
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Для незвичного сніданку
Яєчня давно увійшла до списку найпопулярніших сніданків. Вона готується швидко та просто. Ми розповідали, як приготувати цікаву піцу-яєчню. Однак якщо робити яєчню щоранку, то рано чи пізно страва набридне. Особливо це стосується дитячого харчування: адже маленькі вередуни часом бувають вибагливіші за ресторанних критиків.
Якщо ж міняти ранкові харчові звички не хочеться, зверніть увагу на одну маленьку кулінарну хитрість. Як повідомляє Pixelinform, один простий інгредієнт не просто оновить яєчню, а й у рази покращить її смакові якості та текстуру.
Що додати до яєчні?
Мова про крохмаль. Буквально однієї дрібки цього продукту та ложки води в яєчній масі, вистачить, щоб отримати покращену страву.
Розмішайте трішки крохмалю з водою у мисці, а зверху вибийте яйця і перемішайте. Туди ж можна додати улюблені спеції та сіль.
Яєчна стане неймовірно пишною та ніжною. Страва набуде текстури правильно приготованого омлету. Ці якості зберігатимуться і після зняття страви зі сковороди, і після остигання.