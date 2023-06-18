Такої рибки ви ще не куштували: неймовірний оселедець у гірчичній заправці

Ідеально до святкового столу

Якщо ви вже готували оселедець у пікантній заправці та бажаєте ще експериментувати, зверніть увагу на цей рецепт рибки. Він ідеальний, якщо вам подобається оселедець, але класичні маринади все набридли.

Закуска готується моментально. Гірчичний соус надає оселедцю нового смаку та аромату. Рецептом поділились на Ye.ua.

Інгредієнти:

1 малосольний оселедець (чим жирніший, тим смачніший)

1 червона цибулина

зелень кропу

1 яєчний жовток

1 ч. л. готової гірчиці

2 ст. л. олії

1 ч. л. лимонного соку

1 ст. л. бальзамічного оцту

дрібка цукру

суміш перців мелена

Спосіб приготування:

Оселедець чистимо і ділимо на філе. Нарізаємо смужками. Цибулю нарізаємо півкільцями, кріп дрібно січемо. Перемішуємо разом. Викладаємо на тарілку оселедець, збоку — цибулю з кропом. В окремій мисці замішуємо заправку. Вінчиком або міксером збиваємо жовток з олією, лимонним соком, оцтом, гірчицею, цукром та перцем. Збивати потрібно до легкої піни.

Для подачі достатньо оселедець полити зверху гірчичною заправкою. Також ми розповідали, як готувати смачні кабачкові рулетики на святковий стіл.