Так просто ще не було: готуємо джем із цитрусових у мікрохвильовці
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Ви могли не знати про цей спосіб
Мікрохвильовка — незамінна річ на сучасній кухні. Окрім підігріву їжі, вона дуже помічна й у приготуванні страв. Якщо ви вже варили у мікрохвильовці буряк, вас не здивує інформація про те, що в свч-печі можна приготувати ще й чудовий джем.
Щоправда, крім мікрохвильової печі знадобиться ще й кухонний комбайн. Але використання мікрохвильовки пришвидшує варіння заготовки в рази. Про спосіб розповіли на Pixelinform.
Знадобляться лимони, апельсини, цукор та чебрець. Кількість цукру пропорційна об’єму подрібнених цитрусових.
Лимони та апельсини нарізаємо на кружечки. Закладаємо їх разом із невеликою кількістю чебрецю у чашу комбайна. Дрібнимо його до тих пір, поки розмір найбільших шматочків не перевищуватиме 0,5 см. Додаємо рівну за обсягом кількість цукру.
Все ретельно перемішуємо. Відправляємо в мікрохвильову піч на 2 хвилини при максимальній потужності.
Джем готовий, коли маса падає із ложки важкими краплями. Охолодіть його при кімнатній температурі — і можна смакувати.
Готовий джем зберігаємо в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати цукрові льодяники в домашніх умовах.