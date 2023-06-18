Так просто ще не було: готуємо джем із цитрусових у мікрохвильовці

Ви могли не знати про цей спосіб

Мікрохвильовка — незамінна річ на сучасній кухні. Окрім підігріву їжі, вона дуже помічна й у приготуванні страв. Якщо ви вже варили у мікрохвильовці буряк, вас не здивує інформація про те, що в свч-печі можна приготувати ще й чудовий джем.

Щоправда, крім мікрохвильової печі знадобиться ще й кухонний комбайн. Але використання мікрохвильовки пришвидшує варіння заготовки в рази. Про спосіб розповіли на Pixelinform.

Знадобляться лимони, апельсини, цукор та чебрець. Кількість цукру пропорційна об’єму подрібнених цитрусових.

Лимони та апельсини нарізаємо на кружечки. Закладаємо їх разом із невеликою кількістю чебрецю у чашу комбайна. Дрібнимо його до тих пір, поки розмір найбільших шматочків не перевищуватиме 0,5 см. Додаємо рівну за обсягом кількість цукру.

Все ретельно перемішуємо. Відправляємо в мікрохвильову піч на 2 хвилини при максимальній потужності.

Джем готовий, коли маса падає із ложки важкими краплями. Охолодіть його при кімнатній температурі — і можна смакувати.

Готовий джем зберігаємо в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати цукрові льодяники в домашніх умовах.