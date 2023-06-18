Готуємо раз — наїдок на тиждень: рецепт божественних млинців з м’ясом
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Найзручніше — приготувати багато млинців і заморозити
Ми розповідали про цікавий рецепт кабачкових рулетиків на святковий стіл. Ділимось рецептом млинців з м’ясом, що будуть абсолютно універсальними — виручать і в якості сніданку, і на застіллі зайвими не будуть.
Млинці зі смачною начинкою — це ідеальна заготовка. Дуже зручно приготувати їх одразу багато і розморожувати частинами у випадку необхідності.
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 4 ст. л.
- молоко – 1 л
- олія – 8 ст. л.
- борошно – 600 г
- окріп – 1 літр
- цибуля – 2 шт.
- фарш – 800 г
- вода – 150 мл
- перець, улюблені спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- У мисці для замішування тіста з’єднуємо яйця з цукром та сіллю. Збиваємо все до з’єднання білків із жовтками. Додаємо молоко, продовжуємо ретельно збивати.
- Частинами просіюємо в суміш борошно, ретельно перемішуючи.
- Тонкою цівкою вливаємо окріп, не перестаючи працювати вінчиком. Важливо, щоб не було грудочок. Наприкінці додаємо олію.
- Тісто повинне постояти 15-20 хвилин. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді.
- Для начинки дрібно кришимо цибулю. Обсмажуємо їх до легкої золотистої скоринки. Викладаємо в сковороду фарш, обсмажуємо до зміни кольору. Додаємо сіль, улюблені спеції та воду. Тушкуємо м’ясо під кришкою на повільному вогні 15-20 хвилин.
- Найкраще загортати млинці, коли вони ледь теплі. На кожен млинець викладаємо начинку і загортаємо зручним для вас способом.
Якщо ви заморозили млинці, перед смаженням їх навіть не обов’язково розморожувати — просто готуйте на мінімальному вогні 7-10 хвилин під кришкою з одного боку, а тоді, якщо бачите, що млинці розморозились — просто доведіть до потрібної скоринки. Також ми розповідали, як готувати смачні та корисні капустяні оладки.