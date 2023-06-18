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Готуємо раз — наїдок на тиждень: рецепт божественних млинців з м’ясом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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В таких млинцях співвідношення тіста й начинки — ідеальне
В таких млинцях співвідношення тіста й начинки — ідеальне. Фото 24 канал

Найзручніше — приготувати багато млинців і заморозити

Ми розповідали про цікавий рецепт кабачкових рулетиків на святковий стіл. Ділимось рецептом млинців з м’ясом, що будуть абсолютно універсальними — виручать і в якості сніданку, і на застіллі зайвими не будуть.

Млинці зі смачною начинкою — це ідеальна заготовка. Дуже зручно приготувати їх одразу багато і розморожувати частинами у випадку необхідності.

Інгредієнти:

  • яйця – 5 шт
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – 4 ст. л.
  • молоко – 1 л
  • олія – 8 ст. л.
  • борошно – 600 г
  • окріп – 1 літр
  • цибуля – 2 шт.
  • фарш – 800 г
  • вода – 150 мл
  • перець, улюблені спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. У мисці для замішування тіста з’єднуємо яйця з цукром та сіллю. Збиваємо все до з’єднання білків із жовтками. Додаємо молоко, продовжуємо ретельно збивати.
  2. Частинами просіюємо в суміш борошно, ретельно перемішуючи.
  3. Тонкою цівкою вливаємо окріп, не перестаючи працювати вінчиком. Важливо, щоб не було грудочок. Наприкінці додаємо олію.
  4. Тісто повинне постояти 15-20 хвилин. Смажимо млинці на добре розігрітій сковороді.
  5. Для начинки дрібно кришимо цибулю. Обсмажуємо їх до легкої золотистої скоринки. Викладаємо в сковороду фарш, обсмажуємо до зміни кольору. Додаємо сіль, улюблені спеції та воду. Тушкуємо м’ясо під кришкою на повільному вогні 15-20 хвилин.
  6. Найкраще загортати млинці, коли вони ледь теплі. На кожен млинець викладаємо начинку і загортаємо зручним для вас способом.

Якщо ви заморозили млинці, перед смаженням їх навіть не обов’язково розморожувати — просто готуйте на мінімальному вогні 7-10 хвилин під кришкою з одного боку, а тоді, якщо бачите, що млинці розморозились — просто доведіть до потрібної скоринки. Також ми розповідали, як готувати смачні та корисні капустяні оладки.

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#Рецепт #Млинці #Фарш