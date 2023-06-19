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Просто залийте кабачки яйцями: омлет за цим рецептом сім’я буде їсти через 15 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисна та смачна кабачкова запіканка
Корисна та смачна кабачкова запіканка. Фото babusyni-retsepty

Ніякої метушні на кухні!

Кабачки – дуже корисний та низькокалорійний продукт. Часто їх використовують у консервації, овочевих рагах або вживають як самостійний продукт, обсмажуючи або запікаючи в духовці.

Дуже цікавий смак кабачки набувають, якщо зробити з них запіканку. Така страва за "Бабусиними рецептами" виходить ніжною, соковитою, апетитною. Вона складе конкуренцію багатьом стравам і не залишить вас байдужим.

Як приготувати кабачкову запіканку

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт.;
  • цибулина – 1 шт.;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • яйця – 6 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль, перець, петрушка – на свій смак;
  • пармезан — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно нарізаємо цибулю і відправляємо її смажитися на оливковій олії 3 хвилини. Подрібнюємо зубчики часнику і додаємо до цибулі, перемішуємо.
  2. Нарізаємо кабачок кільцями, перекладаємо на сковороду, змішуємо з обсмаженою цибулею, не забуваємо додати чорний мелений перець та сіль. Обсмажуємо овочі протягом 5 хвилин.
  3. В окремій мисці змішуємо яйця, дрібно нарізану петрушку та тертий пармезан. Суміш солимо, перчимо, перемішуємо віночком.
  4. Виливаємо яєчну суміш у овочеву масу, продовжуємо смажити 8 хвилин на слабкому вогні.

Знімаємо та подаємо на стіл з домашнім соусом. Смачного!

Теги:
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