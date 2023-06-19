Просто залийте кабачки яйцями: омлет за цим рецептом сім’я буде їсти через 15 хвилин

Ніякої метушні на кухні!

Кабачки – дуже корисний та низькокалорійний продукт. Часто їх використовують у консервації, овочевих рагах або вживають як самостійний продукт, обсмажуючи або запікаючи в духовці.

Дуже цікавий смак кабачки набувають, якщо зробити з них запіканку. Така страва за "Бабусиними рецептами" виходить ніжною, соковитою, апетитною. Вона складе конкуренцію багатьом стравам і не залишить вас байдужим.

Як приготувати кабачкову запіканку

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

цибулина – 1 шт.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

яйця – 6 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль, перець, петрушка – на свій смак;

пармезан — 50 г.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізаємо цибулю і відправляємо її смажитися на оливковій олії 3 хвилини. Подрібнюємо зубчики часнику і додаємо до цибулі, перемішуємо. Нарізаємо кабачок кільцями, перекладаємо на сковороду, змішуємо з обсмаженою цибулею, не забуваємо додати чорний мелений перець та сіль. Обсмажуємо овочі протягом 5 хвилин. В окремій мисці змішуємо яйця, дрібно нарізану петрушку та тертий пармезан. Суміш солимо, перчимо, перемішуємо віночком. Виливаємо яєчну суміш у овочеву масу, продовжуємо смажити 8 хвилин на слабкому вогні.

Знімаємо та подаємо на стіл з домашнім соусом. Смачного!