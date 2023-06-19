Їмо по-мексиканськи: пікантний рецепт тушкованої яловичини

Неймовірно ніжне м’ясо за цим рецептом стане вашим улюбленим

Сьогодні ми опинимося в Мексиці й приготуємо популярну страву цієї країни — яловичину тушковану барбакоа. Як і більшість мексиканських страв, це шматочки м’яса, обсмажені в спеціях.

Таке барбокоа готується на відкритому вогні — м’ясо повільно гаситься і виходить напрочуд ніжним. Рецепт Shuba передбачає приготування його в духовці або тушіння в каструлі чи мультиварці.

Як приготувати пряну тушковану яловичину.

Інгредієнти на 6 порцій:

яловичина — 1.2 кг;

перець чіпотлі — 2 ст. л.;

кмин мелений — 2 ч. л.;

розмарин сушений — 1 ч. л.;

гвоздика мелена — 1/4 ч. л.;

паста томатна — 2 ст. л.;

оливкова олія — 4 ст. л.;

цибуля червона — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

лайм — 2 г;

оцет яблучний — 2.5 склянки;

яловичий бульйон — 2.5 склянки;

лавровий лист — 3 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розітріть в окремій чаші 2-3 перці чипотлі до пастоподібного стану. Для приготування маринаду ретельно змішайте у великій мисці пасту чипотлі, мелений кмин, орегано, гвоздику та томатну пасту. Наріжте яловичину великими шматками, додайте в маринад і ретельно перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 3-4 години або, якщо це можливо, на ніч. Розігрійте масло на великій сковороді та обсмажте м’ясо з усіх боків. Не викладайте все м’ясо на сковороду, краще обсмажити в кілька етапів, щоб отримати золотисту скоринку. Відкладіть м’ясо і на тій же сковороді на середньому вогні обсмажте цибулю, доки вона не стане м’якою. Додайте часник і готувати ще 5 хвилин. Викладіть цибулю з часником у мультиварку, зверху покладіть яловичину. На сковороду, де смажилися м’ясо та цибуля, влийте сік лайма та яблучний оцет. Доведіть суміш до кипіння. Зменште вогонь наполовину і додайте яловичий бульйон. Добре перемішайте. Доведіть до кипіння, потім залийте цією рідиною м’ясо у мультиварці. Додайте лаврове листя і готуйте в режимі тушкування від 2 до 10 годин.

М’ясо барбакоа подають загорнутим у кукурудзяні тортильї разом із цибулею та кінзою, сметаною, гуакамоле. А якщо додайте улюблений соус – це буде ідеальна страва.