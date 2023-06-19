Така кабачкова намазка буде в холодильнику все літо: десять хвилин – і закуска готова
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Легко, просто, смачно та ситно!
Крім звичних оладок та запіканки, з кабачків можна приготувати смачну та ситну намазку на хліб та грінки. Не плутайте кабачкову намазку з однойменною ікрою. Так, вони справді чимось схожі, проте ця страва має ніжніший смак.
Ця закуска за рецептом Uaportal стане в пригоді, коли ви чекаєте гостей — вона швидко готується, досить бюджетна, але смак у кабачкової намазки просто неймовірний! Це відмінний варіант особливо влітку, адже важких майонезних закусок та салатів не дуже хочеться, а от легка овочева намазка – інша річ! До того ж готується вона з доступних продуктів, які майже завжди є в холодильнику влітку.
Як приготувати кабачкову намазку
Інгредієнти:
- кабачки – 450 г;
- томати – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- морква – 1 г;
- зелень – 40 г;
- плавлений сир – 2 шт.;
- олія соняшникова – 25 г;
- тостовий хліб – 4 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" – на смак.
Спосіб приготування:
- Помідор опустіть в окріп на 1 хвилину, а потім відразу – у холодну воду. Зніміть шкіру та наріжте кубиками.
- Кабачки, цибуля та часник подрібніть. Моркву натріть на тертці та поріжте зелень.
- Цибулю, часник та моркву обсмажуйте 5 хвилин на олії на середньому вогні.
- Додайте кабачки, смажте ще 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Додати помідор, накрийте кришкою і тушкуйте кілька хвилин.
- Плавлені сирки натріть і змішайте з овочами. Додайте спеції, зелень та перемішайте.
- Хліб підрум’яньте на сухій сковороді та намажте намазкою. Подавайте із зеленню.
Така намазка відмінно підійде до чоловічих грінків. Смачного!