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Така кабачкова намазка буде в холодильнику все літо: десять хвилин – і закуска готова

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Літній хіт – кабачкова намазка
Літній хіт – кабачкова намазка. Фото shuba.life

Легко, просто, смачно та ситно!

Крім звичних оладок та запіканки, з кабачків можна приготувати смачну та ситну намазку на хліб та грінки. Не плутайте кабачкову намазку з однойменною ікрою. Так, вони справді чимось схожі, проте ця страва має ніжніший смак.

Ця закуска за рецептом Uaportal стане в пригоді, коли ви чекаєте гостей — вона швидко готується, досить бюджетна, але смак у кабачкової намазки просто неймовірний! Це відмінний варіант особливо влітку, адже важких майонезних закусок та салатів не дуже хочеться, а от легка овочева намазка – інша річ! До того ж готується вона з доступних продуктів, які майже завжди є в холодильнику влітку.

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти:

  • кабачки – 450 г;
  • томати – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • морква – 1 г;
  • зелень – 40 г;
  • плавлений сир – 2 шт.;
  • олія соняшникова – 25 г;
  • тостовий хліб – 4 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" – на смак.

Спосіб приготування:

  1. Помідор опустіть в окріп на 1 хвилину, а потім відразу – у холодну воду. Зніміть шкіру та наріжте кубиками.
  2. Кабачки, цибуля та часник подрібніть. Моркву натріть на тертці та поріжте зелень.
  3. Цибулю, часник та моркву обсмажуйте 5 хвилин на олії на середньому вогні.
  4. Додайте кабачки, смажте ще 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Додати помідор, накрийте кришкою і тушкуйте кілька хвилин.
  5. Плавлені сирки натріть і змішайте з овочами. Додайте спеції, зелень та перемішайте.
  6. Хліб підрум’яньте на сухій сковороді та намажте намазкою. Подавайте із зеленню.

Така намазка відмінно підійде до чоловічих грінків. Смачного!

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