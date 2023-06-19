Без борошна та метушні по кухні: рецепт хрустких та соковитих дерунів з чотирьох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачна, ситна та бюджетна страва легко готувати
Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі.
Якщо потрібно швидко приготувати вечерю, радимо спробувати деруни без борошна за рецептом Рrostoway. Вони не розвалюються, виходять дуже тонкими та піджаристими, і виглядають дуже апетитно. До дерунів часто роблять якусь начинку або подають їх із соусом. Якщо ви зробите картопляні деруни з м’ясом або засмажкою з грибів, страва стане ще більш поживною та смачною. Тому беремо необхідні продукти та йдемо готувати!
Як приготувати деруни без борошна
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг.
- цибуля – 1 шт.
- яйце – 1 шт.
- сіль, приправа хмелі-сунелі, перець — на смак.
Спосіб приготування
- Картоплю та цибулю натерти на дрібній тертці, перемішати і віджати руками, щоб вийшов зайвий сік. Якщо цього не зробити, деруни пригорятимуть.
- Додати спеції, перемішати та викласти густе тісто на розігріту сковороду.
- Обсмажити деруни з кожного боку по 3-4 хвилини на середньому вогні. Вони повинні вийти тонкими та хрусткими.
Деруни готові, смачного! Подавати їх необхідно зі сметаною або улюбленим соусом, за бажанням прикрасивши зеленню.