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Без борошна та метушні по кухні: рецепт хрустких та соковитих дерунів з чотирьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрумкі деруни будуть доречними завжди
Хрумкі деруни будуть доречними завжди. Фото instagram.com/svetlana___konovalova

Смачна, ситна та бюджетна страва легко готувати

Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі.

Якщо потрібно швидко приготувати вечерю, радимо спробувати деруни без борошна за рецептом Рrostoway. Вони не розвалюються, виходять дуже тонкими та піджаристими, і виглядають дуже апетитно. До дерунів часто роблять якусь начинку або подають їх із соусом. Якщо ви зробите картопляні деруни з м’ясом або засмажкою з грибів, страва стане ще більш поживною та смачною. Тому беремо необхідні продукти та йдемо готувати!

Як приготувати деруни без борошна

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг.
  • цибуля – 1 шт.
  • яйце – 1 шт.
  • сіль, приправа хмелі-сунелі, перець — на смак.

Спосіб приготування

  1. Картоплю та цибулю натерти на дрібній тертці, перемішати і віджати руками, щоб вийшов зайвий сік. Якщо цього не зробити, деруни пригорятимуть.
  2. Додати спеції, перемішати та викласти густе тісто на розігріту сковороду.
  3. Обсмажити деруни з кожного боку по 3-4 хвилини на середньому вогні. Вони повинні вийти тонкими та хрусткими.

Деруни готові, смачного! Подавати їх необхідно зі сметаною або улюбленим соусом, за бажанням прикрасивши зеленню.

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