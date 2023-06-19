Гості будуть здивовані солодкими овочами: рецепт кабачкового варення з імбиром
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Згадати про літо можна з цією насолодою
Літо приносить нам урожаї корисних та смачних овочів та кабачок один з них. Він не лише збереже фігуру, а й збагатить організм вітамінами. А скільки страв можна з них приготувати – не порахувати! Вже навіть кабачковою ікрою нікого не здивуєш.
А ось ніжним, солодкими пікантним варенням з кабачків та імбиру за рецептом Shuba ви точно здивуєте всіх! Свіжий і навіть оструватий імбир надасть звичним кабачкам пікантності. Таке варення відмінно підійде для ситного перекусу.
Як приготувати кабачкове варення з імбиром
Інгредієнти на 10 порцій:
- кабачки — 1.8 кг;
- лимон — 4 шт.;
- цукор – 1.8 кг;
- пектин — 15 г;
- корінь імбиру свіжий — 85 г.
Спосіб приготування:
- Зніміть цедру з лимонів за допомогою овочечистки, потім вичавте з них сік, зберігши сік, цедру та кісточки.
- Зав’яжіть цедру та кісточки в марлю.
- Покладіть нарізані кабачки в каструлю із 2 столовими ложками лимонного соку, потім готуйте на середньому вогні, часто помішуючи. Шматочки кабачка мають стати прозорими та м’якими, але не перетворитися на кашу.
- Додайте в масу цукор із пектином, залишок соку, цедру, подрібнений імбир, видавіть залишки соку з марлі. Готуйте та перемішуйте до повного розчинення цукру.
- Доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 10-15 хвилин або доки кабачки повністю не розм’якнуть, а джем не загусне.
- Розлийте варення по стерилізованих банках. Смак джему дозріє і посилиться протягом наступних кількох місяців, тому заберіть його в темне прохолодне місце.
До речі, банки можна стерилізувати трьома різними способами. Вибирайте, який вам підійде більше та готуйте із задоволенням!