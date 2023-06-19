Гості будуть здивовані солодкими овочами: рецепт кабачкового варення з імбиром

Згадати про літо можна з цією насолодою

Літо приносить нам урожаї корисних та смачних овочів та кабачок один з них. Він не лише збереже фігуру, а й збагатить організм вітамінами. А скільки страв можна з них приготувати – не порахувати! Вже навіть кабачковою ікрою нікого не здивуєш.

А ось ніжним, солодкими пікантним варенням з кабачків та імбиру за рецептом Shuba ви точно здивуєте всіх! Свіжий і навіть оструватий імбир надасть звичним кабачкам пікантності. Таке варення відмінно підійде для ситного перекусу.

Як приготувати кабачкове варення з імбиром

Інгредієнти на 10 порцій:

кабачки — 1.8 кг;

лимон — 4 шт.;

цукор – 1.8 кг;

пектин — 15 г;

корінь імбиру свіжий — 85 г.

Спосіб приготування:

Зніміть цедру з лимонів за допомогою овочечистки, потім вичавте з них сік, зберігши сік, цедру та кісточки. Зав’яжіть цедру та кісточки в марлю. Покладіть нарізані кабачки в каструлю із 2 столовими ложками лимонного соку, потім готуйте на середньому вогні, часто помішуючи. Шматочки кабачка мають стати прозорими та м’якими, але не перетворитися на кашу. Додайте в масу цукор із пектином, залишок соку, цедру, подрібнений імбир, видавіть залишки соку з марлі. Готуйте та перемішуйте до повного розчинення цукру. Доведіть до кипіння, потім варіть приблизно 10-15 хвилин або доки кабачки повністю не розм’якнуть, а джем не загусне. Розлийте варення по стерилізованих банках. Смак джему дозріє і посилиться протягом наступних кількох місяців, тому заберіть його в темне прохолодне місце.

До речі, банки можна стерилізувати трьома різними способами. Вибирайте, який вам підійде більше та готуйте із задоволенням!