Салат як привід для подиву: рецепт незвичайної страви з персиків, помідорів та сиру

Усього 20 хвилин – і дивовижна страва на столі!

Персики вже потроху починають з’являтися на ринку і це вагомий спосіб запастися незвичайними рецептами із цими соковитими фруктами. Повністю зануритися в літній настрій нам допоможе легкий та яскравий салат із персиків, помідорів та сиру

Страва за рецептом Shuba готується швидко, тому може стати і живильним перекусом на бігу, і презентабельною закускою для гостей. Він виглядає особливо ефектно, якщо томати, персики і моцарела однакового розміру — тоді їх можна викласти шарами. Тому беремо всі інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати салат з персиків, помідорів та сиру

Інгредієнти на 4 порції:

персики — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

моцарела — 200 г;

базилік, гілочка — 6 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;

оцет бальзамічний — 1 ст. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування заправки змішайте оливкову олію, оцет, дрібку солі до однорідності. Помідори наріжте тонкими кружальцями. Персики розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте півколами. Моцарелу тонко наріжте. Обірвіть листя базиліка. На тарілку викладіть шарами, чергуючи, помідори, персики, сир та базилік. Полийте салат заправкою і одразу подавайте.

Із персиків також можна приготувати вишуканий джем. Знайомтеся, готуйте, їжте та насолоджуйтесь!