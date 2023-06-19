Салат як привід для подиву: рецепт незвичайної страви з персиків, помідорів та сиру
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Усього 20 хвилин – і дивовижна страва на столі!
Персики вже потроху починають з’являтися на ринку і це вагомий спосіб запастися незвичайними рецептами із цими соковитими фруктами. Повністю зануритися в літній настрій нам допоможе легкий та яскравий салат із персиків, помідорів та сиру
Страва за рецептом Shuba готується швидко, тому може стати і живильним перекусом на бігу, і презентабельною закускою для гостей. Він виглядає особливо ефектно, якщо томати, персики і моцарела однакового розміру — тоді їх можна викласти шарами. Тому беремо всі інгредієнти та починаємо готувати.
Як приготувати салат з персиків, помідорів та сиру
Інгредієнти на 4 порції:
- персики — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- моцарела — 200 г;
- базилік, гілочка — 6 шт.;
- олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
- оцет бальзамічний — 1 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Для приготування заправки змішайте оливкову олію, оцет, дрібку солі до однорідності.
- Помідори наріжте тонкими кружальцями.
- Персики розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте півколами.
- Моцарелу тонко наріжте. Обірвіть листя базиліка.
- На тарілку викладіть шарами, чергуючи, помідори, персики, сир та базилік. Полийте салат заправкою і одразу подавайте.
Із персиків також можна приготувати вишуканий джем. Знайомтеся, готуйте, їжте та насолоджуйтесь!