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Салат як привід для подиву: рецепт незвичайної страви з персиків, помідорів та сиру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вишуканий салат з персиків, помідорів та сиру
Вишуканий салат з персиків, помідорів та сиру. Фото shuba.life

Усього 20 хвилин – і дивовижна страва на столі!

Персики вже потроху починають з’являтися на ринку і це вагомий спосіб запастися незвичайними рецептами із цими соковитими фруктами. Повністю зануритися в літній настрій нам допоможе легкий та яскравий салат із персиків, помідорів та сиру

Страва за рецептом Shuba готується швидко, тому може стати і живильним перекусом на бігу, і презентабельною закускою для гостей. Він виглядає особливо ефектно, якщо томати, персики і моцарела однакового розміру — тоді їх можна викласти шарами. Тому беремо всі інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати салат з персиків, помідорів та сиру

Інгредієнти на 4 порції:

  • персики — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • моцарела — 200 г;
  • базилік, гілочка — 6 шт.;
  • олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
  • оцет бальзамічний — 1 ст. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування заправки змішайте оливкову олію, оцет, дрібку солі до однорідності.
  2. Помідори наріжте тонкими кружальцями.
  3. Персики розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте півколами.
  4. Моцарелу тонко наріжте. Обірвіть листя базиліка.
  5. На тарілку викладіть шарами, чергуючи, помідори, персики, сир та базилік. Полийте салат заправкою і одразу подавайте.

Із персиків також можна приготувати вишуканий джем. Знайомтеся, готуйте, їжте та насолоджуйтесь!

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