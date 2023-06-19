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Швидкі котлети "по-одеськи": спробуйте — і будете готувати тільки так

Автор
Марія Дума Марія Дума
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З таким рецептом інших котлет вже не захочеться
З таким рецептом інших котлет вже не захочеться. Фото shuba.life

Ці котлети виходять соковитими, ніжними та дуже смачними

Якщо ви вже готували давню українську страву — соковиті мазурики — зверніть увагу на цей рецепт котлет "по-одеськи". Вони завжди виходять дуже соковитими та ніжними.

Найкраще готувати їх саме з курячого м’яса. Але, за бажанням, можна відбалансувати спеції та взяти будь-яке, яке вам подобається.

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого м’яса
  • 200 мл свіжого молока
  • 4 столові ложки борошна
  • 2 цибулини
  • 2 яйця
  • 100 г черствого хліба чи сухарів
  • 1 головка часнику
  • сіль, чорний перець — до смаку
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Молоком заливаємо сухий хліб. Залишаємо на пів години. В цей час можна зайнятися іншими інгредієнтами.
  2. Цибулю та часник дрібно нарізаємо. Можна пропустити через прес або додати до м’яса та разом з ним пропустити через м’ясорубку. Перекручуємо м’ясо на фарш.
  3. Перекладаємо в миску до фаршу віджатий від молока хліб. Додаємо яйця, сіль та перець.
  4. Ретельно перемішуємо фарш до однорідності. Кілька разів відбиваємо його об дно миски — щоб вибити зайве повітря, через яке котлети можуть розвалюватись.
  5. Накриваємо фарш плівкою і ставимо в холодильник. Час — мінімум година.
  6. З охолодженої маси формуємо плоскі круглі або овальні котлети. Обвалюємо їх у борошні та обсмажуємо з двох боків на сковороді.

Ці котлети виходять дуже ніжними, аж у роті тануть. Також ми ділились рецептом смачних єврейських котлет.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Фарш #Котлети