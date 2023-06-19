Швидкі котлети "по-одеськи": спробуйте — і будете готувати тільки так
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Ці котлети виходять соковитими, ніжними та дуже смачними
Якщо ви вже готували давню українську страву — соковиті мазурики — зверніть увагу на цей рецепт котлет "по-одеськи". Вони завжди виходять дуже соковитими та ніжними.
Найкраще готувати їх саме з курячого м’яса. Але, за бажанням, можна відбалансувати спеції та взяти будь-яке, яке вам подобається.
Інгредієнти:
- 1 кг курячого м’яса
- 200 мл свіжого молока
- 4 столові ложки борошна
- 2 цибулини
- 2 яйця
- 100 г черствого хліба чи сухарів
- 1 головка часнику
- сіль, чорний перець — до смаку
- олія
Спосіб приготування:
- Молоком заливаємо сухий хліб. Залишаємо на пів години. В цей час можна зайнятися іншими інгредієнтами.
- Цибулю та часник дрібно нарізаємо. Можна пропустити через прес або додати до м’яса та разом з ним пропустити через м’ясорубку. Перекручуємо м’ясо на фарш.
- Перекладаємо в миску до фаршу віджатий від молока хліб. Додаємо яйця, сіль та перець.
- Ретельно перемішуємо фарш до однорідності. Кілька разів відбиваємо його об дно миски — щоб вибити зайве повітря, через яке котлети можуть розвалюватись.
- Накриваємо фарш плівкою і ставимо в холодильник. Час — мінімум година.
- З охолодженої маси формуємо плоскі круглі або овальні котлети. Обвалюємо їх у борошні та обсмажуємо з двох боків на сковороді.
Ці котлети виходять дуже ніжними, аж у роті тануть. Також ми ділились рецептом смачних єврейських котлет.