Швидкі котлети "по-одеськи": спробуйте — і будете готувати тільки так

Ці котлети виходять соковитими, ніжними та дуже смачними

Якщо ви вже готували давню українську страву — соковиті мазурики — зверніть увагу на цей рецепт котлет "по-одеськи". Вони завжди виходять дуже соковитими та ніжними.

Найкраще готувати їх саме з курячого м’яса. Але, за бажанням, можна відбалансувати спеції та взяти будь-яке, яке вам подобається.

Інгредієнти:

1 кг курячого м’яса

200 мл свіжого молока

4 столові ложки борошна

2 цибулини

2 яйця

100 г черствого хліба чи сухарів

1 головка часнику

сіль, чорний перець — до смаку

олія

Спосіб приготування:

Молоком заливаємо сухий хліб. Залишаємо на пів години. В цей час можна зайнятися іншими інгредієнтами. Цибулю та часник дрібно нарізаємо. Можна пропустити через прес або додати до м’яса та разом з ним пропустити через м’ясорубку. Перекручуємо м’ясо на фарш. Перекладаємо в миску до фаршу віджатий від молока хліб. Додаємо яйця, сіль та перець. Ретельно перемішуємо фарш до однорідності. Кілька разів відбиваємо його об дно миски — щоб вибити зайве повітря, через яке котлети можуть розвалюватись. Накриваємо фарш плівкою і ставимо в холодильник. Час — мінімум година. З охолодженої маси формуємо плоскі круглі або овальні котлети. Обвалюємо їх у борошні та обсмажуємо з двох боків на сковороді.

Ці котлети виходять дуже ніжними, аж у роті тануть. Також ми ділились рецептом смачних єврейських котлет.