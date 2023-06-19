Більше не шукайте рецептів: готуємо найкращі деруни — тоненькі та хрумкі

Секрет у тому, щоб додати м’яса

Класичні золотисті хрумкі деруни — це дуже смачно. Але, щоб було ще смачніше і ситніше, пропонуємо додати м’яса до канонічного рецепту.

Ці деруни з фаршем легко замінять повноцінний обід чи вечерю. Як їх готувати, розповіли на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Картопля — 13 штук

Фарш — 650 грамів

Сметана — 250 мілілітрів

Цибуля – 1 штука

Курячі яйця – 1 штука

Кріп — пучок

Сіль — дрібка

Перець мелений — дрібка

Приготування дерунів:

Картоплю натираємо на тертку. Солимо, перемішуємо і даємо кілька хвилин постояти. З картопляної маси віджимаємо зайвий сік. Перемішуємо з м’ясним фаршем. Додаємо рубану зелень. Вливаємо сметану, вбиваємо яйце. Всипаємо перець, сіль. Додаємо нарізану цибулю, добре перемішуємо. тісто повинне постояти в холодильнику хвилин 20. За цей час фарш вбере вологу і стане соковитим. Розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо деруни і смажимо з двох сторін до золотистої скоринки.

Подаємо зі сметаною, можна також посипати дрібним кропом — буде дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати соковиті мазурики.