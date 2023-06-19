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Більше не шукайте рецептів: готуємо найкращі деруни — тоненькі та хрумкі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачні деруни приготувати просто
Дуже смачні деруни приготувати просто. Фото Meta.ua

Секрет у тому, щоб додати м’яса

Класичні золотисті хрумкі деруни — це дуже смачно. Але, щоб було ще смачніше і ситніше, пропонуємо додати м’яса до канонічного рецепту.

Ці деруни з фаршем легко замінять повноцінний обід чи вечерю. Як їх готувати, розповіли на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

  • Картопля — 13 штук
  • Фарш — 650 грамів
  • Сметана — 250 мілілітрів
  • Цибуля – 1 штука
  • Курячі яйця – 1 штука
  • Кріп — пучок
  • Сіль — дрібка
  • Перець мелений — дрібка

Приготування дерунів:

  1. Картоплю натираємо на тертку. Солимо, перемішуємо і даємо кілька хвилин постояти.
  2. З картопляної маси віджимаємо зайвий сік. Перемішуємо з м’ясним фаршем. Додаємо рубану зелень.
  3. Вливаємо сметану, вбиваємо яйце. Всипаємо перець, сіль. Додаємо нарізану цибулю, добре перемішуємо. тісто повинне постояти в холодильнику хвилин 20. За цей час фарш вбере вологу і стане соковитим.
  4. Розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо деруни і смажимо з двох сторін до золотистої скоринки.

Подаємо зі сметаною, можна також посипати дрібним кропом — буде дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати соковиті мазурики.

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