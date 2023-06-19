Більше не шукайте рецептів: готуємо найкращі деруни — тоненькі та хрумкі
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Секрет у тому, щоб додати м’яса
Класичні золотисті хрумкі деруни — це дуже смачно. Але, щоб було ще смачніше і ситніше, пропонуємо додати м’яса до канонічного рецепту.
Ці деруни з фаршем легко замінять повноцінний обід чи вечерю. Як їх готувати, розповіли на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- Картопля — 13 штук
- Фарш — 650 грамів
- Сметана — 250 мілілітрів
- Цибуля – 1 штука
- Курячі яйця – 1 штука
- Кріп — пучок
- Сіль — дрібка
- Перець мелений — дрібка
Приготування дерунів:
- Картоплю натираємо на тертку. Солимо, перемішуємо і даємо кілька хвилин постояти.
- З картопляної маси віджимаємо зайвий сік. Перемішуємо з м’ясним фаршем. Додаємо рубану зелень.
- Вливаємо сметану, вбиваємо яйце. Всипаємо перець, сіль. Додаємо нарізану цибулю, добре перемішуємо. тісто повинне постояти в холодильнику хвилин 20. За цей час фарш вбере вологу і стане соковитим.
- Розігріваємо олію на сковороді. Викладаємо деруни і смажимо з двох сторін до золотистої скоринки.
Подаємо зі сметаною, можна також посипати дрібним кропом — буде дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати соковиті мазурики.