Кабачки більше не смажитимете: рецепт ідеального сніданку всього за 20 хвилин
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Ці оладки полюблять усі
Літо — саме час для смачних та легких страв. Щоб порадувати близьких смаколикою, не обов’язкове півдня проводити на кухні.
Сьогодні приготуємо саме таку страву — кабачкові оладки. Ви уявляєте, їх не доведеться навіть смажити — "Главред" радить запекти їх. За 20 хвилин ви отримаєте ситний та смачний сніданок
Як запекти кабачкові оладки
Інгредієнти:
- кабачки молоді — 350 г;
- сир твердий голландський — 120 г;
- яйця — 2 шт;
- борошно (пшеничне, вівсяне, рисове) — 2 ст. л.;
- розпушувач — половина чайної ложки
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Помити молоді кабачки та натерти на великій тертці.
- Видавити руками всю рідину з кабачків та злити воду.
- Натерти на терці сир, додати сіль і мелений перець за смаком.
- Розбити 2 яйця і додати будь-яке борошно.
- Добре перемішати кабачкове тісто на млинці, поки кабачки знову не виділили сік із-за солі.
- Деко застелити пергаментним папером і викласти по 1,5 столової ложки кабачкового тіста. Ложкою сформувати круглі маленькі млинці.
- Поставити лист у добре розігріту духовку. Випікати млинці кабачкові 20 хвилин при 200 градусах.
Ви не повірите, але з кабачками можна готувати навіть лазанью! Вони врятують, якщо у вас немає макаронного листя.