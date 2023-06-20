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Кабачки більше не смажитимете: рецепт ідеального сніданку всього за 20 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкові оладки урізноманітнять ваше меню
Кабачкові оладки урізноманітнять ваше меню. Фото Depositphotos

Ці оладки полюблять усі

Літо — саме час для смачних та легких страв. Щоб порадувати близьких смаколикою, не обов’язкове півдня проводити на кухні.

Сьогодні приготуємо саме таку страву — кабачкові оладки. Ви уявляєте, їх не доведеться навіть смажити — "Главред" радить запекти їх. За 20 хвилин ви отримаєте ситний та смачний сніданок

Як запекти кабачкові оладки

Інгредієнти:

  • кабачки молоді — 350 г;
  • сир твердий голландський — 120 г;
  • яйця — 2 шт;
  • борошно (пшеничне, вівсяне, рисове) — 2 ст. л.;
  • розпушувач — половина чайної ложки
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помити молоді кабачки та натерти на великій тертці.
  2. Видавити руками всю рідину з кабачків та злити воду.
  3. Натерти на терці сир, додати сіль і мелений перець за смаком.
  4. Розбити 2 яйця і додати будь-яке борошно.
  5. Добре перемішати кабачкове тісто на млинці, поки кабачки знову не виділили сік із-за солі.
  6. Деко застелити пергаментним папером і викласти по 1,5 столової ложки кабачкового тіста. Ложкою сформувати круглі маленькі млинці.
  7. Поставити лист у добре розігріту духовку. Випікати млинці кабачкові 20 хвилин при 200 градусах.

Ви не повірите, але з кабачками можна готувати навіть лазанью! Вони врятують, якщо у вас немає макаронного листя.

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