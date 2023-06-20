Кабачки більше не смажитимете: рецепт ідеального сніданку всього за 20 хвилин

Ці оладки полюблять усі

Літо — саме час для смачних та легких страв. Щоб порадувати близьких смаколикою, не обов’язкове півдня проводити на кухні.

Сьогодні приготуємо саме таку страву — кабачкові оладки. Ви уявляєте, їх не доведеться навіть смажити — "Главред" радить запекти їх. За 20 хвилин ви отримаєте ситний та смачний сніданок

Як запекти кабачкові оладки

Інгредієнти:

кабачки молоді — 350 г;

сир твердий голландський — 120 г;

яйця — 2 шт;

борошно (пшеничне, вівсяне, рисове) — 2 ст. л.;

розпушувач — половина чайної ложки

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Помити молоді кабачки та натерти на великій тертці. Видавити руками всю рідину з кабачків та злити воду. Натерти на терці сир, додати сіль і мелений перець за смаком. Розбити 2 яйця і додати будь-яке борошно. Добре перемішати кабачкове тісто на млинці, поки кабачки знову не виділили сік із-за солі. Деко застелити пергаментним папером і викласти по 1,5 столової ложки кабачкового тіста. Ложкою сформувати круглі маленькі млинці. Поставити лист у добре розігріту духовку. Випікати млинці кабачкові 20 хвилин при 200 градусах.

Ви не повірите, але з кабачками можна готувати навіть лазанью! Вони врятують, якщо у вас немає макаронного листя.