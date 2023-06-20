"Човники", з якими ви забудете про інші страви: фаршировані кабачки за цим рецептом зметуть за секунду
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Такі "човники" піднімуть вам настрій на цілий день
Кабачок можна назвати одним із найуніверсальніших овочів. Його смажать, з кабачків готують ідеальні оладки, тушкують з іншими овочами та м’ясом у рагу, додають у салати, їдять сирим і роблять кабачкові "човники".
Спробуйте приготувати фаршировані кабачки за рецептом "Їсти" і переконайтеся, наскільки швидко вони зникнуть зі столу. Вийде напрочуд ніжно, соковито і дуже смачно.
Як приготувати кабачкові "човники"
Інгредієнти:
- 4-5 невеликих молодих кабачків;
- півкілограма м’ясного фаршу;
- півсклянки сирого рису;
- 2 цибулини;
- 1 морквина;
- 5-6 печериць;
- півсклянки сметани;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 200 грамів твердого сиру
- сіль, перець, спеції, зелень – на свій смак;
- соняшникова олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Рис зварити до готовності.
- Підсмажити дрібно нарізану цибулину, додати до неї потерту морквину, томатну пасту, сметану.
- Змішати фарш, рис, моркву з цибулею, подрібнені печериці, зелень, сіль, перець, ретельно перемішати.
- Кабачки розрізати вздовж, вибрати з них серцевину, посолити.
- Фаршем наповнити порожнини в кабачках, викласти на деко і зверху покласти натертий сир.
- Запікати фаршировані кабачки 25-30 хвилин в розігрітій духовці.
А ще з кабачків можна приготувати смачну намазку. Вона така проста в приготуванні, що впорається навіть дитина.