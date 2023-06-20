"Човники", з якими ви забудете про інші страви: фаршировані кабачки за цим рецептом зметуть за секунду

Такі "човники" піднімуть вам настрій на цілий день

Кабачок можна назвати одним із найуніверсальніших овочів. Його смажать, з кабачків готують ідеальні оладки, тушкують з іншими овочами та м’ясом у рагу, додають у салати, їдять сирим і роблять кабачкові "човники".

Спробуйте приготувати фаршировані кабачки за рецептом "Їсти" і переконайтеся, наскільки швидко вони зникнуть зі столу. Вийде напрочуд ніжно, соковито і дуже смачно.

Як приготувати кабачкові "човники"

Інгредієнти:

4-5 невеликих молодих кабачків;

півкілограма м’ясного фаршу;

півсклянки сирого рису;

2 цибулини;

1 морквина;

5-6 печериць;

півсклянки сметани;

2 ст. л. томатної пасти;

200 грамів твердого сиру

сіль, перець, спеції, зелень – на свій смак;

соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Рис зварити до готовності. Підсмажити дрібно нарізану цибулину, додати до неї потерту морквину, томатну пасту, сметану. Змішати фарш, рис, моркву з цибулею, подрібнені печериці, зелень, сіль, перець, ретельно перемішати. Кабачки розрізати вздовж, вибрати з них серцевину, посолити. Фаршем наповнити порожнини в кабачках, викласти на деко і зверху покласти натертий сир. Запікати фаршировані кабачки 25-30 хвилин в розігрітій духовці.

А ще з кабачків можна приготувати смачну намазку. Вона така проста в приготуванні, що впорається навіть дитина.