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"Човники", з якими ви забудете про інші страви: фаршировані кабачки за цим рецептом зметуть за секунду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Незвичайні фаршировані кабачки
Незвичайні фаршировані кабачки. Фото jisty.com.ua

Такі "човники" піднімуть вам настрій на цілий день

Кабачок можна назвати одним із найуніверсальніших овочів. Його смажать, з кабачків готують ідеальні оладки, тушкують з іншими овочами та м’ясом у рагу, додають у салати, їдять сирим і роблять кабачкові "човники".

Спробуйте приготувати фаршировані кабачки за рецептом "Їсти" і переконайтеся, наскільки швидко вони зникнуть зі столу. Вийде напрочуд ніжно, соковито і дуже смачно.

Як приготувати кабачкові "човники"

Інгредієнти:

  • 4-5 невеликих молодих кабачків;
  • півкілограма м’ясного фаршу;
  • півсклянки сирого рису;
  • 2 цибулини;
  • 1 морквина;
  • 5-6 печериць;
  • півсклянки сметани;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • 200 грамів твердого сиру
  • сіль, перець, спеції, зелень – на свій смак;
  • соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Рис зварити до готовності.
  2. Підсмажити дрібно нарізану цибулину, додати до неї потерту морквину, томатну пасту, сметану.
  3. Змішати фарш, рис, моркву з цибулею, подрібнені печериці, зелень, сіль, перець, ретельно перемішати.
  4. Кабачки розрізати вздовж, вибрати з них серцевину, посолити.
  5. Фаршем наповнити порожнини в кабачках, викласти на деко і зверху покласти натертий сир.
  6. Запікати фаршировані кабачки 25-30 хвилин в розігрітій духовці.

А ще з кабачків можна приготувати смачну намазку. Вона така проста в приготуванні, що впорається навіть дитина.

Теги:
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