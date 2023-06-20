Смачна та бюджетна вечеря — це реальність: рецепт салату з молодої картоплі та солоних огірків

Страва вразить вас простотою та апетитністю

Молода картопля з малосольним огірком – неймовірне поєднання смаків. Ці інгредієнти можна скомбінувати в салат, який вразить своєю незвичністю та апетитністю.

Їх смак чудово доповнять варені яйця та пікантний соус. Ця страва за рецептом "Мета" може бути і самостійною стравою, і гарніром.

Як приготувати салат із молодої картоплі та солоних огірків.

Інгредієнти:

картопля молода — 4 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

малосольні огірки — 1 шт.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

зелена цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

Очищену картоплю розріжте на 4 частини і відваріть до м’якості, приблизно 10-15 хвилин після закипання. Злийте воду, картоплю залиште остигати. Зваріть яйця, охолодіть та поріжте на 4 частини. Малосольний огірок промийте від розсолу і наріжте способом, як вам заманеться. У мисці змішайте картоплю, яйця та огірок, що охолола. Для заправки змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль, перець і заправте салат, перемішайте блюдо.

Ви можете замінити цей соус на майонез. Ми радимо зробити такий соус самостійно – це буде смачніше та корисніше.