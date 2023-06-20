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Смачна та бюджетна вечеря — це реальність: рецепт салату з молодої картоплі та солоних огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий салат із молодої картоплі ви точно спробуєте вперше
Такий салат із молодої картоплі ви точно спробуєте вперше. Фото shuba.life

Страва вразить вас простотою та апетитністю

Молода картопля з малосольним огірком – неймовірне поєднання смаків. Ці інгредієнти можна скомбінувати в салат, який вразить своєю незвичністю та апетитністю.

Їх смак чудово доповнять варені яйця та пікантний соус. Ця страва за рецептом "Мета" може бути і самостійною стравою, і гарніром.

Як приготувати салат із молодої картоплі та солоних огірків.

Інгредієнти:

  • картопля молода — 4 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • малосольні огірки — 1 шт.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • зелена цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Очищену картоплю розріжте на 4 частини і відваріть до м’якості, приблизно 10-15 хвилин після закипання. Злийте воду, картоплю залиште остигати.
  2. Зваріть яйця, охолодіть та поріжте на 4 частини.
  3. Малосольний огірок промийте від розсолу і наріжте способом, як вам заманеться.
  4. У мисці змішайте картоплю, яйця та огірок, що охолола.
  5. Для заправки змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль, перець і заправте салат, перемішайте блюдо.

Ви можете замінити цей соус на майонез. Ми радимо зробити такий соус самостійно – це буде смачніше та корисніше.

Теги:
#Рецепт #Салат #Молода картопля #Солоні огірки #Готуємо вдома