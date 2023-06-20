Смачна та бюджетна вечеря — це реальність: рецепт салату з молодої картоплі та солоних огірків
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Страва вразить вас простотою та апетитністю
Молода картопля з малосольним огірком – неймовірне поєднання смаків. Ці інгредієнти можна скомбінувати в салат, який вразить своєю незвичністю та апетитністю.
Їх смак чудово доповнять варені яйця та пікантний соус. Ця страва за рецептом "Мета" може бути і самостійною стравою, і гарніром.
Як приготувати салат із молодої картоплі та солоних огірків.
Інгредієнти:
- картопля молода — 4 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- малосольні огірки — 1 шт.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- зелена цибуля — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Очищену картоплю розріжте на 4 частини і відваріть до м’якості, приблизно 10-15 хвилин після закипання. Злийте воду, картоплю залиште остигати.
- Зваріть яйця, охолодіть та поріжте на 4 частини.
- Малосольний огірок промийте від розсолу і наріжте способом, як вам заманеться.
- У мисці змішайте картоплю, яйця та огірок, що охолола.
- Для заправки змішайте сметану, олію, гірчицю, сіль, перець і заправте салат, перемішайте блюдо.
Ви можете замінити цей соус на майонез. Ми радимо зробити такий соус самостійно – це буде смачніше та корисніше.