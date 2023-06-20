Від такої "Оселедця під снігом" ви не відмовитеся навіть влітку: рецепт цього салату завжди буде актуальним

Страва буде доречною на будь-якому столі

Оселедець під шубою або салат "Шуба" — це дуже популярний салат, який готували ще наші мами та бабусі. Рецептів приготування цієї страви існує дуже багато, адже одні господині виключають із салату певні інгредієнти, інші навпаки – додають.

Сьогодні ми вирішили відійти від класичного рецепту салату та приготувати оселедець із плавленим сирком та зеленим яблуком. Такий ніжний та повітряний салат від "Скарбнички рецептів" вразить ваших близьких у самісіньке серце!

Як приготувати "Оселедець під снігом"

Інгредієнти:

оселедець – 1 шт.;

цибуля – 50 г;

яблуко зелене – 1 шт.;

яйця – 5 шт.;

плавлений сирок – 2 шт;

майонез – 150 г;

сік лимона.

Процес приготування:

Цибулю ріжемо дрібними кубиками і заправляємо соком лимона, залишаємо на 10 — 15 хвилин маринуватися. Філе оселедця ріжемо дрібними шматочками. Салат формуємо кільцем: перший шар – оселедець; другий – цибуля та шар майонезу: третій шар – терте яблуко і знову майонез; четвертий – терті жовтки та шар майонезу: п’ятий шар – заморожені сирки та знову майонез. Зверху посипаємо тертим білком. Салат готовий, смачного!

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