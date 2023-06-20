Прохолодний напій за копійки: мексиканська орчата врятує від спеки
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Спробуйте — і будете готувати постійно
Кожна країна має свої напої, які стають в пригоді в спеку, і які іноземцям можуть здатись дещо екзотичними. В українців цю роль виконує буряковий квас — якщо ви ще не готували його — обов’язково спробуйте. А мексиканці в літні дні освіжаються орчатою.
Цей чудовий напій готується з вівсянки та молока. Там, попри екзотичну назву, немає нічого екзотичного — лише найпростіші продукти, які легко знайти в будь-якому магазині. Рецептом поділились на порталі bzh.life.
Інгредієнти:
- Вівсянка — 90 г (4 ст. ложки)
- Цукор — 36 г (1,5 ст. ложки)
- Вода — 250 г
- Молоко — 70 мл
- Кориця
- Лід
Спосіб приготування:
- Нам знадобиться блендер. Висипаємо туди вівсянку та воду. Збиваємо до однорідної консистенції.
- В блендер додаємо цукор, корицю та молоко. Знову збиваємо.
- Суміш проціджуємо через сито — на випадок, якщо десь залишився більший фрагмент вівсянки. Все, наша орчата готова.
Цей напій може кілька годин зберігатися в холодильнику. Подається він з льодом. Також ми ділились секретами, як обрати найсмачнішу полуницю на ринку.