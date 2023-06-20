Навіщо тісто пропускати через м’ясорубку: навіть за приготування печива за цим рецептом діти будуть сперечатися
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Таку насолоду не купити ніде!
Пісочне печиво — це не тільки дуже смачно, а й зручно. Якщо до вас несподівано нагрянуть гості, то ви легко їх зможете пригостити, подати печиво в чай або каву. Таке печиво можна зберігати тривалий час.
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" пропонуємо спекти саме таку випічку. Його приготування займе не так багато часу, але печиво виходить дуже смачним, з приємним присмаком та ароматом, ніжним та розсипчастим. До того ж, у цієї смакоти є одна особливість при приготуванні – тісто потрібно пропустити через м’ясорубку. Навіщо? Щоб надати йому дивовижної форми. Так що залучайте до його приготування дітей і влаштуйте собі веселе та смачне проведення часу!
Як приготувати пісочне печиво.
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- яйця – 2 штуки;
- вершкове масло – 250 г;
- столовий оцет – 1 год.
- сода — 0,5 ч. л.;
- цукровий пісок – 150 г;
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування:
- М’яке вершкове масло нарізаємо на шматочки. З’єднуємо з цукровим піском і ретельно перемішуємо в мисці. Розбиваємо два курячі яйця. Перемішуємо інгредієнти.
- В окремій ємності змішуємо соду та оцет. Додаємо до інших продуктів.
- Пропускаємо муку через сито і поступово додаємо в основну масу. Замішуємо тісто. Тепер накриваємо тісто плівкою або поліетиленовим пакетом та відправляємо у морозилку на 30 хвилин.
- Невеликі шматочки тіста відправляємо у м’ясорубку. Викладаємо їх на відстані один від одного на пергаменті.
- Відправляємо до духовки на двадцять хвилин при температурі 180 градусів. Печиво не повинне сильно зарум’янитися.
А щоб печиво довше не черствіло, додайте туди один інгредієнт. Готуйте улюблений чай та насолоджуйтесь випічкою. Смачного!