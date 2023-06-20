Більше пекти не будете: оригінальний рецепт піци за 10 хвилин

Ідеально для швидкого сніданку

Швидкі сніданки — дуже помічна річ, коли треба вигадати прийом їжі за маленький проміжок часу. Якщо ви вже пробували готувати вівсянку у банці, зверніть увагу на цей рецепт швидкої піци на сковороді.

Тісто виходить не рідке, але пропікається моментально. Ідеальний варант для сніданку чи швидкого перекусу.

Інгредієнти:

Борошно – 250 г

Олія рослинна – 1 ст. л.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Ковбаса копчена

Помідори

Сир твердий

Томатний соус

Улюблені спеції

Спосіб приготування:

У миску наливаємо олію та близько 100 мл води. Додаємо сіль, цукор та просіяне борошно з розпушувачем. Замішуємо тісто. Воно повинне бути еластичним та не липнути до рук. Розкатуємо в корж діаметром як ваша сковорідка. Сковороду трішки змащуємо олією та розігріваємо. Переносимо на неї тісто. Тісто зверху змащуємо томатним соусом. Підійде навіть кетчуп, якщо він вам подобається. Зверху кладемо нарізані зручними шматочками ковбасу та помідори. Посипаємо спеціями та тертим сиром. Готуємо піцу близько 5 хвилин до рум’яної скоринки під кришкою. Час орієнтовний, тому періодично перевіряйте стан готовності піци, щоб вона не підгоріла та вийшла хрусткою.

Піца виходить дуже смачна та ароматна. Також ми розповідали, як готувати смачні деруни.