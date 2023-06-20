Ситна вечеря на всю сім’ю за 30 хвилин: від такої рибки ніхто не відмовиться

Дуже просто — закинути все в духовку і піти займатися своїми справами

Ми розповідали, як готувати швидкі котлети по-одеськи. Але, якщо на страви такого штибу немає ні часу, ні сил, зверніть увагу на цей рецепт швидкої вечері. Так страву на всю сім’ю можна приготувати з мінімумом зусиль.

Виходить смачно, швидко та просто. Треба всього лише закинути все в духовку — і можна йти займатись своїми справами.

Інгредієнти:

Морський окунь – 900 г

Цибуля – 150 г

Морква – 150 г

Перець солодкий – 300 г

Картопля – 600 г

Сіль – 1,5 ч. л.

Коріандр молотий – 1/3 ч. л.

Паприка солодка молота – 1,5 ч. л.

Суміш перців – 1/3 ч. л.

Прованські трави – 1 ч. л.

Приправа для риби – 0,5 ч. л.

Олія рослинна – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Рибу чистимо, миємо та сушимо серветками. Нарізаємо на порційні шматочки, притрушуємо сіллю та складаємо. Закриваємо та залишаємо на 20 хвилин. Тим часом готуємо овочі для гарніру. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – соломкою. Овочі викладаємо на форму для випікання. В окремій мисочці змішуємо сіль з коріандром, паприкою, сумішшю перців та прованськими травами. Присипаємо цими спеціями моркву і цибулю. Перець нарізаємо полосками, викладаємо на форму і знову присипаємо спеціями. Нарізаємо картоплю кружечками. Викладаємо верхнім шаром. Вмикаємо духовку на 180 градусів. Для рибного соусу олію змішуємо з 1 чайною ложкою солодкої паприки та приправою для риби. Рибу змочуємо її в соусі та викладаємо поверх овочів. Якщо залишився соус — виливаємо його на рибу. Випікаємо страву в духовці. Орієнтовний час — 50-60 хвилин. На готовність перевіряйте картоплю — вона готується найдовше.

Страва виходить ситна та корисна. Також ми розповідали, як смажити деруни з м’ясом.