Ситна вечеря на всю сім’ю за 30 хвилин: від такої рибки ніхто не відмовиться
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Дуже просто — закинути все в духовку і піти займатися своїми справами
Ми розповідали, як готувати швидкі котлети по-одеськи. Але, якщо на страви такого штибу немає ні часу, ні сил, зверніть увагу на цей рецепт швидкої вечері. Так страву на всю сім’ю можна приготувати з мінімумом зусиль.
Виходить смачно, швидко та просто. Треба всього лише закинути все в духовку — і можна йти займатись своїми справами.
Інгредієнти:
- Морський окунь – 900 г
- Цибуля – 150 г
- Морква – 150 г
- Перець солодкий – 300 г
- Картопля – 600 г
- Сіль – 1,5 ч. л.
- Коріандр молотий – 1/3 ч. л.
- Паприка солодка молота – 1,5 ч. л.
- Суміш перців – 1/3 ч. л.
- Прованські трави – 1 ч. л.
- Приправа для риби – 0,5 ч. л.
- Олія рослинна – 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рибу чистимо, миємо та сушимо серветками. Нарізаємо на порційні шматочки, притрушуємо сіллю та складаємо. Закриваємо та залишаємо на 20 хвилин.
- Тим часом готуємо овочі для гарніру. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – соломкою. Овочі викладаємо на форму для випікання.
- В окремій мисочці змішуємо сіль з коріандром, паприкою, сумішшю перців та прованськими травами. Присипаємо цими спеціями моркву і цибулю.
- Перець нарізаємо полосками, викладаємо на форму і знову присипаємо спеціями. Нарізаємо картоплю кружечками. Викладаємо верхнім шаром. Вмикаємо духовку на 180 градусів.
- Для рибного соусу олію змішуємо з 1 чайною ложкою солодкої паприки та приправою для риби. Рибу змочуємо її в соусі та викладаємо поверх овочів. Якщо залишився соус — виливаємо його на рибу.
- Випікаємо страву в духовці. Орієнтовний час — 50-60 хвилин. На готовність перевіряйте картоплю — вона готується найдовше.
Страва виходить ситна та корисна. Також ми розповідали, як смажити деруни з м’ясом.