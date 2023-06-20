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Ситна вечеря на всю сім’ю за 30 хвилин: від такої рибки ніхто не відмовиться

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Риба запікається разом із гарніром
Риба запікається разом із гарніром. Фото shuba.life

Дуже просто — закинути все в духовку і піти займатися своїми справами

Ми розповідали, як готувати швидкі котлети по-одеськи. Але, якщо на страви такого штибу немає ні часу, ні сил, зверніть увагу на цей рецепт швидкої вечері. Так страву на всю сім’ю можна приготувати з мінімумом зусиль.

Виходить смачно, швидко та просто. Треба всього лише закинути все в духовку — і можна йти займатись своїми справами.

Інгредієнти:

  • Морський окунь – 900 г
  • Цибуля – 150 г
  • Морква – 150 г
  • Перець солодкий – 300 г
  • Картопля – 600 г
  • Сіль – 1,5 ч. л.
  • Коріандр молотий – 1/3 ч. л.
  • Паприка солодка молота – 1,5 ч. л.
  • Суміш перців – 1/3 ч. л.
  • Прованські трави – 1 ч. л.
  • Приправа для риби – 0,5 ч. л.
  • Олія рослинна – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Рибу чистимо, миємо та сушимо серветками. Нарізаємо на порційні шматочки, притрушуємо сіллю та складаємо. Закриваємо та залишаємо на 20 хвилин.
  2. Тим часом готуємо овочі для гарніру. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – соломкою. Овочі викладаємо на форму для випікання.
  3. В окремій мисочці змішуємо сіль з коріандром, паприкою, сумішшю перців та прованськими травами. Присипаємо цими спеціями моркву і цибулю.
  4. Перець нарізаємо полосками, викладаємо на форму і знову присипаємо спеціями. Нарізаємо картоплю кружечками. Викладаємо верхнім шаром. Вмикаємо духовку на 180 градусів.
  5. Для рибного соусу олію змішуємо з 1 чайною ложкою солодкої паприки та приправою для риби. Рибу змочуємо її в соусі та викладаємо поверх овочів. Якщо залишився соус — виливаємо його на рибу.
  6. Випікаємо страву в духовці. Орієнтовний час — 50-60 хвилин. На готовність перевіряйте картоплю — вона готується найдовше.

Страва виходить ситна та корисна. Також ми розповідали, як смажити деруни з м’ясом.

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#Рецепт #Риба #Вечеря #Гарнір