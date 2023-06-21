Просто птах, перець і сіль: з цим рецептом курячого філе ви забудете навіть про шашлик

Страва змусить вас забути про інших

Куряче м’ясо досить дієтичне та сухе. Але якщо його смажити – продукт втрачає свою користь, тож найкращим варіантом буде його запікання.

Запечена куряча грудинка за рецептом Uaportal не залишить нікого байдужим. Приготоване м’ясо вийде ніжним, ароматним і з хрусткою скоринкою. Готуйте та насолоджуйтесь!

Як приготувати курячу грудинку

Інгредієнти:

куряче філе;

перець;

сіль;

приправа для курки чи гриля;

соняшникова олія;

гірчиця — за смаком.

Спосіб приготування:

Промийте куряче філе під прохолодною водою та просушіть його. Натріть у філе сіль, перець, приправу та олію, за бажання додайте гірчицю для більш насиченого смаку. Накрийте філе харчовою плівкою та залиште маринуватися протягом 5 годин або навіть на ніч. Перед приготуванням обережно загорніть мариноване філе у фольгу. Розігрійте духовку до 180°C. Покладіть грудинку у фольгу на деко і випікайте протягом 1,5 години. Після запікання залиште філе в духовці ще 30-60 хвилин, щоб воно наситилося ароматами спецій та розпушеним соком. Вийміть запечену грудинку з духовки, розріжте на порції і подавайте до столу.

Спробуйте його цього вечора і насолоджуйтесь неперевершеним смаком. А для покращення смаку страви можна приготувати улюблений соус.