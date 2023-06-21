Просто птах, перець і сіль: з цим рецептом курячого філе ви забудете навіть про шашлик
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Страва змусить вас забути про інших
Куряче м’ясо досить дієтичне та сухе. Але якщо його смажити – продукт втрачає свою користь, тож найкращим варіантом буде його запікання.
Запечена куряча грудинка за рецептом Uaportal не залишить нікого байдужим. Приготоване м’ясо вийде ніжним, ароматним і з хрусткою скоринкою. Готуйте та насолоджуйтесь!
Як приготувати курячу грудинку
Інгредієнти:
- куряче філе;
- перець;
- сіль;
- приправа для курки чи гриля;
- соняшникова олія;
- гірчиця — за смаком.
Спосіб приготування:
- Промийте куряче філе під прохолодною водою та просушіть його. Натріть у філе сіль, перець, приправу та олію, за бажання додайте гірчицю для більш насиченого смаку.
- Накрийте філе харчовою плівкою та залиште маринуватися протягом 5 годин або навіть на ніч.
- Перед приготуванням обережно загорніть мариноване філе у фольгу.
- Розігрійте духовку до 180°C. Покладіть грудинку у фольгу на деко і випікайте протягом 1,5 години.
- Після запікання залиште філе в духовці ще 30-60 хвилин, щоб воно наситилося ароматами спецій та розпушеним соком. Вийміть запечену грудинку з духовки, розріжте на порції і подавайте до столу.
Спробуйте його цього вечора і насолоджуйтесь неперевершеним смаком. А для покращення смаку страви можна приготувати улюблений соус.