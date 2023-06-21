Снідаємо як у Парижі: рецепт тостів із полуницею та вершковим сиром

Ви снідатимете вже через десять хвилин

Французькі тости з полуницею – це гарантія чудового ранку. З ніжним вершковим кремом та свіжими ягодами, це чудовий варіант літнього сніданку.

Такий сніданок від Uaportal ви полюбите не лише за смак, а й за легкість та швидкість приготування. А ще ця страва подумки перенесе вас до романтичного Парижа і зарядить позитивним настроєм на цілий день.

Як приготувати тости з полуницею та вершковим сиром.

Інгредієнти:

яйця курячі – 1 шт.;

мигдальне молоко – 60 мл;

цукор – 40 г;

ванільний екстракт – 8 мл;

вершковий сир – 50 г;

полуниця – 10 прим.;

хліб тостовий, скибочка – 4 шт.;

пудра цукрова – до смаку.

Спосіб приготування:

Яйце, молоко, половину цукру та ваніль збийте разом. Окремо змішайте вершковий сир та другу половину цукру. Хліб намажте вершково-сирною сумішшю, нарізану полуницю покладіть на один шматочок хліба. Зверху покладіть другий шматок хліба і притисніть краї. Опустіть бутерброди у суміш яєць з обох боків. На сковороду налийте масло|мастило| і нагрійте його на невеликому вогні. Смажте хліб по 3 хвилини з кожного боку.

До речі, хліб для таких тостів можна приготувати самому. Тим більше, вам потрібно трохи інгредієнтів та часу.