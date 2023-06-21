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Снідаємо як у Парижі: рецепт тостів із полуницею та вершковим сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Тости з полуницею перемістять вас у саму романтику
Тости з полуницею перемістять вас у саму романтику. Фото shuba.life

Ви снідатимете вже через десять хвилин

Французькі тости з полуницею – це гарантія чудового ранку. З ніжним вершковим кремом та свіжими ягодами, це чудовий варіант літнього сніданку.

Такий сніданок від Uaportal ви полюбите не лише за смак, а й за легкість та швидкість приготування. А ще ця страва подумки перенесе вас до романтичного Парижа і зарядить позитивним настроєм на цілий день.

Як приготувати тости з полуницею та вершковим сиром.

Інгредієнти:

  • яйця курячі – 1 шт.;
  • мигдальне молоко – 60 мл;
  • цукор – 40 г;
  • ванільний екстракт – 8 мл;
  • вершковий сир – 50 г;
  • полуниця – 10 прим.;
  • хліб тостовий, скибочка – 4 шт.;
  • пудра цукрова – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйце, молоко, половину цукру та ваніль збийте разом.
  2. Окремо змішайте вершковий сир та другу половину цукру. Хліб намажте вершково-сирною сумішшю, нарізану полуницю покладіть на один шматочок хліба.
  3. Зверху покладіть другий шматок хліба і притисніть краї.
  4. Опустіть бутерброди у суміш яєць з обох боків.
  5. На сковороду налийте масло|мастило| і нагрійте його на невеликому вогні. Смажте хліб по 3 хвилини з кожного боку.

До речі, хліб для таких тостів можна приготувати самому. Тим більше, вам потрібно трохи інгредієнтів та часу.

Теги:
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