Снідаємо як у Парижі: рецепт тостів із полуницею та вершковим сиром
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Ви снідатимете вже через десять хвилин
Французькі тости з полуницею – це гарантія чудового ранку. З ніжним вершковим кремом та свіжими ягодами, це чудовий варіант літнього сніданку.
Такий сніданок від Uaportal ви полюбите не лише за смак, а й за легкість та швидкість приготування. А ще ця страва подумки перенесе вас до романтичного Парижа і зарядить позитивним настроєм на цілий день.
Як приготувати тости з полуницею та вершковим сиром.
Інгредієнти:
- яйця курячі – 1 шт.;
- мигдальне молоко – 60 мл;
- цукор – 40 г;
- ванільний екстракт – 8 мл;
- вершковий сир – 50 г;
- полуниця – 10 прим.;
- хліб тостовий, скибочка – 4 шт.;
- пудра цукрова – до смаку.
Спосіб приготування:
- Яйце, молоко, половину цукру та ваніль збийте разом.
- Окремо змішайте вершковий сир та другу половину цукру. Хліб намажте вершково-сирною сумішшю, нарізану полуницю покладіть на один шматочок хліба.
- Зверху покладіть другий шматок хліба і притисніть краї.
- Опустіть бутерброди у суміш яєць з обох боків.
- На сковороду налийте масло|мастило| і нагрійте його на невеликому вогні. Смажте хліб по 3 хвилини з кожного боку.
До речі, хліб для таких тостів можна приготувати самому. Тим більше, вам потрібно трохи інгредієнтів та часу.