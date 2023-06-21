Пару хвилин — і готово: починаємо день зі смачного та ситного омлету у лаваші
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Такий повітряний омлет танутиме в роті
Найкращий початок дня — це поласувати ароматним омлетом. Це дуже простий у приготуванні, але неймовірно смачний та ситний варіант сніданку. У страву можна додати філе, сир, зелень, різні овочі і це лише додасть приємного аромату та смаку страві. Однак якщо вам набрид такий варіант сніданку, цей рецепт точно стане вашим фаворитом.
Щоб урізноманітнити звичний сніданок і додати йому трохи ситості, приготуйте омлет у лаваші за рецептом "Мета". Ця страва може стати для вас швидким у приготуванні улюбленим сніданком. У вас вийде новий варіант, яким ви обов’язково потішите близьких.
Як приготувати омлет у лаваші
Інгредієнти:
- лаваш тако;
- 2 яйця;
- 100 г шинки чи ковбаси;
- 1 помідор;
- 100 г твердого сиру;
- 2 стручки зеленої цибулі.
Спосіб приготування:
- Наріжте помідори, ковбасу та цибулю, а сир натріть.
- Яйця ретельно збийте.
- Наперед розігрійте сковороду і вилийте на неї омлет.
- Коли схопляться яйця, покладіть зверху лаваш і переверніть.
- Викладіть зверху помідори, ковбасу та цибулю, залиште на сковороді до готовності.
Смачний лаваш для такого апетитного перекусу можна приготувати власноруч. Тим більше, вам для цього знадобиться мінімум інгредієнтів та часу.