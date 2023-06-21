Пару хвилин — і готово: починаємо день зі смачного та ситного омлету у лаваші

Такий повітряний омлет танутиме в роті

Найкращий початок дня — це поласувати ароматним омлетом. Це дуже простий у приготуванні, але неймовірно смачний та ситний варіант сніданку. У страву можна додати філе, сир, зелень, різні овочі і це лише додасть приємного аромату та смаку страві. Однак якщо вам набрид такий варіант сніданку, цей рецепт точно стане вашим фаворитом.

Щоб урізноманітнити звичний сніданок і додати йому трохи ситості, приготуйте омлет у лаваші за рецептом "Мета". Ця страва може стати для вас швидким у приготуванні улюбленим сніданком. У вас вийде новий варіант, яким ви обов’язково потішите близьких.

Як приготувати омлет у лаваші

Інгредієнти:

лаваш тако;

2 яйця;

100 г шинки чи ковбаси;

1 помідор;

100 г твердого сиру;

2 стручки зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Наріжте помідори, ковбасу та цибулю, а сир натріть. Яйця ретельно збийте. Наперед розігрійте сковороду і вилийте на неї омлет. Коли схопляться яйця, покладіть зверху лаваш і переверніть. Викладіть зверху помідори, ковбасу та цибулю, залиште на сковороді до готовності.

Смачний лаваш для такого апетитного перекусу можна приготувати власноруч. Тим більше, вам для цього знадобиться мінімум інгредієнтів та часу.