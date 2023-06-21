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Пару хвилин — і готово: починаємо день зі смачного та ситного омлету у лаваші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Омлет у лаваші підійде і для сніданку, і як перекус
Омлет у лаваші підійде і для сніданку, і як перекус. Фото cesmak.info

Такий повітряний омлет танутиме в роті

Найкращий початок дня — це поласувати ароматним омлетом. Це дуже простий у приготуванні, але неймовірно смачний та ситний варіант сніданку. У страву можна додати філе, сир, зелень, різні овочі і це лише додасть приємного аромату та смаку страві. Однак якщо вам набрид такий варіант сніданку, цей рецепт точно стане вашим фаворитом.

Щоб урізноманітнити звичний сніданок і додати йому трохи ситості, приготуйте омлет у лаваші за рецептом "Мета". Ця страва може стати для вас швидким у приготуванні улюбленим сніданком. У вас вийде новий варіант, яким ви обов’язково потішите близьких.

Як приготувати омлет у лаваші

Інгредієнти:

  • лаваш тако;
  • 2 яйця;
  • 100 г шинки чи ковбаси;
  • 1 помідор;
  • 100 г твердого сиру;
  • 2 стручки зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте помідори, ковбасу та цибулю, а сир натріть.
  2. Яйця ретельно збийте.
  3. Наперед розігрійте сковороду і вилийте на неї омлет.
  4. Коли схопляться яйця, покладіть зверху лаваш і переверніть.
  5. Викладіть зверху помідори, ковбасу та цибулю, залиште на сковороді до готовності.

Смачний лаваш для такого апетитного перекусу можна приготувати власноруч. Тим більше, вам для цього знадобиться мінімум інгредієнтів та часу.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома