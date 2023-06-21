Цей рецепт вам нагоді: для такого овочевого салату вам навіть не доведеться нічого варити
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Швидко, смачно та корисно!
Овочевий салат — це гарна ідея як для святкового, так і для сімейного обіду. Така страва містить велику кількість вітамінів, а значить вона не тільки смачна, але й неймовірно корисна.
Гармонійне поєднання кольорів, величезна користь, смак – все це про овочевий салат від "Бабусиних рецептів". Така страва припаде до смаку не тільки вегетаріанцям або шанувальникам здорового харчування, але й усім близьким та друзям. Та й готувати його зовсім недовго – впевнені, що саме за це салат сподобається вам.
Як приготувати овочевий салат
Інгредієнти:
- огірок свіжий – 1 шт.;
- яблуко середнє – 1 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик (за бажанням);
- майонез – 1 ст. л.:
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помідор промийте, наріжте невеликими шматочками і додайте в миску або салатник.
- Яблуко промийте. Якщо шкірка щільна і жорстка, краще її видалити. М’якуш яблука наріжте брусочками або соломкою і додайте салат. Яблуко можна натерти на тертці для моркви корейською і збризкати лимонним соком — так фрукт не потемніє, а у салату з’явиться особливий смак.
- Огірок подрібніть на тертці. Якщо огірок дуже соковитий, обов’язково віджати від соку і відправити в миску.
- Моркву натріть на тертці та відправте до решти інгредієнтів.
- При бажанні подрібніть часник і додайте салат.
- Посоліть. Для заправки можна з’єднати олію, мед і соєвий соус або заправити салат олією. Страва готова, смачного.
Коли купуватимете помідори, пам’ятайте: визначити їхню натуральність легко. Вам знадобиться лише секунда часу.