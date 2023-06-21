Сало в розсолі: як приготувати ідеальну закуску лише за п’ять хвилин

Готуватись така закуска швидко, але з’їдається ще швидше

Якщо ви любите сало? Якщо ви готові до експериментів з улюбленим продуктом, не полінуйтеся приготувати сало в розсолі.

Таке смачне, ароматне, м’яке, з ароматними нотками сало стане в нагоді вам як ідеальна закуска, як доповнення до салатів, картопля або на бутербродах. "Домашние заготовки" рекомендують регулювати кількість солі відповідно до пори року заготівлі: влітку необхідно додавати 200 г на 1 літр води, а взимку цю кількість можна зменшити до 160-180 г.

Як приготувати сало в розсолі

Інгредієнти на 6 банок ємністю 1 л:

вода – 2 л

сіль – 400 г

сало – 4 кг

Додатково до кожної банку:

часник – 3 зубчики;

лавровий лист – 1 шт.;

перець чорний у зернах – кілька шт.;

перець запашний у зернах – кілька шт.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі необхідні інгредієнти, вимийте, простерилізуйте та висушіть банки. У кожну підготовлену банку на дно покладіть очищені зубчики часнику, лавровий лист, кілька зерен чорного і запашного перцю. Для приготування маринаду налийте воду в каструлю, змішайте з сіллю, доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні кілька хвилин до розчинення кристалів солі. Сало наріжте порційними шматками і покладіть у банки. Залийте сало в банках гарячим розсолом, накрийте кришками, поставте на рушник або щільну тканину відповідного розміру каструлю. Залийте теплою водою на ¾ висоти банок. Каструлю з банками у воді поставте на плиту, на середньому вогні доведіть воду до кипіння, а потім зменшіть вогонь. При слабкому кипінні води стерилізуйте банки із салом 2 години. Вийміть банки з окропу, щільно закупоріть або закрутіть гвинтовими кришками і переверніть догори дном до повного охолодження. Після остигання приберіть банки із салом у розсолі на холод для постійного зберігання – у холодильник, підвал чи холодну комору, щоб жир розсолу та саме сало добре застигло.

Взимку це сало можна використовувати для приготування улюбленої закуски козаків – потопців. Спробуйте цю страву – і ви не пошкодуєте!