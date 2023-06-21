Три інгредієнти та жодного борошна: з цим рецептом неможливо зупинитися їсти печиво

Ніжне та повітряне печиво стане улюбленим до чаю.

Домашнє печиво – найсмачніше домашнє частування до чаю. Рецептів приготування смаколиків неймовірна кількість – з різного тіста, з начинками, цукровою пудрою, з вівсяного та кукурудзяного борошна, кокосової стружки.

А печиво з кокосовою стружкою можна приготувати навіть без борошна та розпушувача. Таке печиво — справжня райська насолода від "Бабусиних рецептів". Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати кокосове печиво

Інгредієнти:

курячі сирі яйця – 3 шт.;

цукровий пісок – трохи більше за склянку;

кокосова стружка – 250 г;

цукрова пудра, ванілін, ванільний цукор – за бажанням.

Спосіб приготування:

У миску вбийте сирі яйця, додайте цукровий пісок за смаком. Збийте яйця з цукром за допомогою міксера або блендеру до збільшення об’єму вдвічі та повного розчинення цукру. Додайте кокосову стружку до яєчної суміші і добре перемішайте. Тісто має бути густим. Руками або за допомогою столової ложки сформуйте кульки. Розігрійте духовку до 170 градусів. Деко застеліть пергаментним папером або змастіть олією. Викладіть печиво на деко на невеликій відстані один від одного. Відправляйте випікатися до духовки на 20-25 хвилин. Готове печиво після охолодження посипте цукровою пудрою.

А щоб випічка довго не черствіла, додайте лише один інгредієнт. Так ваші смаколики будуть свіжими довгий час.