Три інгредієнти та жодного борошна: з цим рецептом неможливо зупинитися їсти печиво
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Ніжне та повітряне печиво стане улюбленим до чаю.
Домашнє печиво – найсмачніше домашнє частування до чаю. Рецептів приготування смаколиків неймовірна кількість – з різного тіста, з начинками, цукровою пудрою, з вівсяного та кукурудзяного борошна, кокосової стружки.
А печиво з кокосовою стружкою можна приготувати навіть без борошна та розпушувача. Таке печиво — справжня райська насолода від "Бабусиних рецептів". Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати кокосове печиво
Інгредієнти:
- курячі сирі яйця – 3 шт.;
- цукровий пісок – трохи більше за склянку;
- кокосова стружка – 250 г;
- цукрова пудра, ванілін, ванільний цукор – за бажанням.
Спосіб приготування:
- У миску вбийте сирі яйця, додайте цукровий пісок за смаком.
- Збийте яйця з цукром за допомогою міксера або блендеру до збільшення об’єму вдвічі та повного розчинення цукру.
- Додайте кокосову стружку до яєчної суміші і добре перемішайте. Тісто має бути густим. Руками або за допомогою столової ложки сформуйте кульки.
- Розігрійте духовку до 170 градусів. Деко застеліть пергаментним папером або змастіть олією.
- Викладіть печиво на деко на невеликій відстані один від одного. Відправляйте випікатися до духовки на 20-25 хвилин.
- Готове печиво після охолодження посипте цукровою пудрою.
А щоб випічка довго не черствіла, додайте лише один інгредієнт. Так ваші смаколики будуть свіжими довгий час.