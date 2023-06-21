Неможливо смачний "смаколик": від такого "Лінивого голубця" не відмовиться ніхто

Від такої запашної страви навряд чи хтось відмовиться

Ми звикли, що з поєднання капусти, фаршу та рису виходять класичні голубці. Але з цих продуктів можна приготувати безліч оригінальних та смачних страв. Один із них — пиріг "Лінивий голубець", який дасть фору будь-яким іншим закускам.

М’ясний пиріг з капустою за рецептом "Це Смак" виходить набагато смачніше за звичайних голубців. Ця страва більш соковита, м’яка і легка у приготуванні. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати м’ясний пиріг з капустою

Інгредієнти на 8 порцій:

капуста білокачанна — 1 шт.;

свинячий фарш – 350 г;

яловичий фарш – 350 г;

цибуля – 1 шт.;

часник: — 2 зуб.;

оливкова олія – 100 мл;

морква – 2 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

рис – 350 г;

томатний соус – 350 г;

петрушка — 0,5 пуч.;

базилік — 0,5 пуч.;

пармезан — 120 г;

яйце – 1 шт.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Виріжте качан у капусти, розберіть її на листя. Опустіть листя в киплячу воду і потримайте 2-3 хвилини, щоб вони стали м’якими, дістаньте і покладіть на тарілку. Обсмажте фарш на невеликій кількості оливкової олії. Наріжте дрібними кубиками цибулю, болгарський перець та моркву, подрібніть часник. Обсмажте овочі на оливковій олії та змішайте з фаршем. Додайте у фарш варений рис, томатний соус, різану зелень, 90 г тертого пармезану, яйце, сіль та перець на свій смак, все перемішайте. Застеліть круглу форму капустяним листям, на них викладете третину начинки, накрийте її листям. Повторіть обидва шари. Останній шар фаршу накрийте листям так, щоб воно звисало з країв. Полийте пиріг оливковою олією, присипте сіллю та перцем і тертим пармезаном. Випікати пиріг потрібно при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. Готовий пиріг змастіть томатним соусом та тертим пармезаном.

Якщо у вас після приготування пирога залишилася томатна паста, її можна вберегти від плісняви за допомогою одного лайфхаку. Спробуйте - й у вас не пропаде ні грама!