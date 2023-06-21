Неможливо смачний "смаколик": від такого "Лінивого голубця" не відмовиться ніхто
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Від такої запашної страви навряд чи хтось відмовиться
Ми звикли, що з поєднання капусти, фаршу та рису виходять класичні голубці. Але з цих продуктів можна приготувати безліч оригінальних та смачних страв. Один із них — пиріг "Лінивий голубець", який дасть фору будь-яким іншим закускам.
М’ясний пиріг з капустою за рецептом "Це Смак" виходить набагато смачніше за звичайних голубців. Ця страва більш соковита, м’яка і легка у приготуванні. Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати м’ясний пиріг з капустою
Інгредієнти на 8 порцій:
- капуста білокачанна — 1 шт.;
- свинячий фарш – 350 г;
- яловичий фарш – 350 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник: — 2 зуб.;
- оливкова олія – 100 мл;
- морква – 2 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- рис – 350 г;
- томатний соус – 350 г;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- базилік — 0,5 пуч.;
- пармезан — 120 г;
- яйце – 1 шт.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Виріжте качан у капусти, розберіть її на листя. Опустіть листя в киплячу воду і потримайте 2-3 хвилини, щоб вони стали м’якими, дістаньте і покладіть на тарілку.
- Обсмажте фарш на невеликій кількості оливкової олії. Наріжте дрібними кубиками цибулю, болгарський перець та моркву, подрібніть часник. Обсмажте овочі на оливковій олії та змішайте з фаршем.
- Додайте у фарш варений рис, томатний соус, різану зелень, 90 г тертого пармезану, яйце, сіль та перець на свій смак, все перемішайте.
- Застеліть круглу форму капустяним листям, на них викладете третину начинки, накрийте її листям. Повторіть обидва шари. Останній шар фаршу накрийте листям так, щоб воно звисало з країв.
- Полийте пиріг оливковою олією, присипте сіллю та перцем і тертим пармезаном. Випікати пиріг потрібно при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. Готовий пиріг змастіть томатним соусом та тертим пармезаном.
Якщо у вас після приготування пирога залишилася томатна паста, її можна вберегти від плісняви за допомогою одного лайфхаку. Спробуйте - й у вас не пропаде ні грама!