Ніхто не здогадається, з чого котлети: рецепт приголомшливих биточків без м’яса

Гості обов’язково спитають рецепт!

Ароматні котлети – страва, яку люблять практично всі. Вони не лише смачні та ситні, а й легкі у приготуванні.

Але якщо ви не любите або не вживаєте м’ясо, його можна замінити на інші продукти. "Бабусині рецепти" пропонують приготувати котлети з яєць. Така страва точно викличе залежність у всіх членів сім’ї – такі биточки виходять ароматними та неймовірно соковитими.

Як приготувати котлети

Інгредієнти:

5-6 яєць;

1 невеликий пучок кропу;

4-5 гілочок зеленої цибулі;

1 ст. л. з гіркою пшеничного борошна;

2 ст. л. манки;

1.5 ст. л. сметани;

сіль, перець – на свій смак;

рафінована олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, охолодити, очистити, натерти на тертці. Зелень добре промити, промокнути зайву вологу серветкою, дрібно покришити і додати в яйця, добре перемішати. Зелень з яйцями додати в манну крупу та борошно, посолити, поперчити до смаку, ще раз перемішати. Додати сметану, знову добре перемішати. Розігріти сковороду з рафінованою олією на невеликому вогні. Сформувати котлети, викласти на розігріту сковороду. Обсмажувати котлети до рум’яної скоринки по обидва боки при відкритій кришці.

Котлети можна подавати до будь-якого гарніру. Смачного!