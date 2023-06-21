Ніхто не здогадається, з чого котлети: рецепт приголомшливих биточків без м’яса
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Гості обов’язково спитають рецепт!
Ароматні котлети – страва, яку люблять практично всі. Вони не лише смачні та ситні, а й легкі у приготуванні.
Але якщо ви не любите або не вживаєте м’ясо, його можна замінити на інші продукти. "Бабусині рецепти" пропонують приготувати котлети з яєць. Така страва точно викличе залежність у всіх членів сім’ї – такі биточки виходять ароматними та неймовірно соковитими.
Як приготувати котлети
Інгредієнти:
- 5-6 яєць;
- 1 невеликий пучок кропу;
- 4-5 гілочок зеленої цибулі;
- 1 ст. л. з гіркою пшеничного борошна;
- 2 ст. л. манки;
- 1.5 ст. л. сметани;
- сіль, перець – на свій смак;
- рафінована олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Яйця відварити, охолодити, очистити, натерти на тертці.
- Зелень добре промити, промокнути зайву вологу серветкою, дрібно покришити і додати в яйця, добре перемішати.
- Зелень з яйцями додати в манну крупу та борошно, посолити, поперчити до смаку, ще раз перемішати.
- Додати сметану, знову добре перемішати.
- Розігріти сковороду з рафінованою олією на невеликому вогні. Сформувати котлети, викласти на розігріту сковороду.
- Обсмажувати котлети до рум’яної скоринки по обидва боки при відкритій кришці.
Котлети можна подавати до будь-якого гарніру. Смачного!