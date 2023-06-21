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Ніхто не здогадається, з чого котлети: рецепт приголомшливих биточків без м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Яєчні котлети — чудова альтернатива м’ясним.
Яєчні котлети — чудова альтернатива м’ясним.. Фото babusyni-retsepty

Гості обов’язково спитають рецепт!

Ароматні котлети – страва, яку люблять практично всі. Вони не лише смачні та ситні, а й легкі у приготуванні.

Але якщо ви не любите або не вживаєте м’ясо, його можна замінити на інші продукти. "Бабусині рецепти" пропонують приготувати котлети з яєць. Така страва точно викличе залежність у всіх членів сім’ї – такі биточки виходять ароматними та неймовірно соковитими.

Як приготувати котлети

Інгредієнти:

  • 5-6 яєць;
  • 1 невеликий пучок кропу;
  • 4-5 гілочок зеленої цибулі;
  • 1 ст. л. з гіркою пшеничного борошна;
  • 2 ст. л. манки;
  • 1.5 ст. л. сметани;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • рафінована олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварити, охолодити, очистити, натерти на тертці.
  2. Зелень добре промити, промокнути зайву вологу серветкою, дрібно покришити і додати в яйця, добре перемішати.
  3. Зелень з яйцями додати в манну крупу та борошно, посолити, поперчити до смаку, ще раз перемішати.
  4. Додати сметану, знову добре перемішати.
  5. Розігріти сковороду з рафінованою олією на невеликому вогні. Сформувати котлети, викласти на розігріту сковороду.
  6. Обсмажувати котлети до рум’яної скоринки по обидва боки при відкритій кришці.

Котлети можна подавати до будь-якого гарніру. Смачного!

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